El imitador de 'Sálvame' recrea a Carmen Bollo visitando 'Sálvame' con los 'tupper' que cogió en los Goya: "Traigo muchas cosas"

Sálvame ha comenzado este viernes con una visita muy especial: la de Raquel Bollo o, al menos, la de su doble. Y es que el programa de Telecinco lleva unos días hablando de ella, después de su aparición en los Goya y los rumores de que se llevó comida de su catering.

Aprovechando que sus hijos acaban de estrenarse en Supervivientes, Josep Ferré ha imitado a Bollo, vestida igual que en la ceremonia de los premios del cine. La invitada se ha sentado junto a los colaboradores, y ha repartido un regalo especial.

"A lo largo del tiempo me he contradicho en muchas cosas, y os traigo muchas cosas. En el mundo las cosas no caducan, así que aquí mis tapers de los Goya", ha lanzado la doble de Bollo.

"Ayer estuve muy disgustada. Vengo del médico, que me han hecho una coreografía. Se me han obstruido la pierna y parte del extranjero", ha caricaturizado el humorista.

"Los actores que no fueron a los Goya lo siento, yo fui de cónsul de la moda", ha continuado "la empresaria". Por otro lado, "se ha emocionado" al ver a sus hijos, Alma y Manuel, saltando desde el helicóptero en Honduras.