Cuál es el mínimo de ingresos para hacer la declaración de la Renta con un pagador

Queda menos de un mes para que comience la próxima campaña de la Renta y Patrimonio correspondiente al ejercicio económico y fiscal de 2022. El próximo 11 de abril se habilitará el portal de la Agencia Tributaria dedicado a la tramitación de la declaración de manera telemática, por lo que los contribuyentes que tengan la obligación de presentar la declaración podrán hacerlo a partir de este día y hasta el 30 de junio de 2023.

Como recuerda la Administración, los contribuyentes que hayan percibido ingresos durante 2022 y que superen los límites establecidos en 2023 tendrán que confeccionar la declaración para rendir cuentas ante Hacienda y comprobar si les sale a pagar o a devolver. "Las personas que trabajen, bien sea por cuenta ajena como autónomo, o sean pensionistas, que residan en España y hayan recibido ingresos en el último año, deben presentar la declaración de la renta o IRPF", indican en TaxDown, aunque existen una serie de excepciones.

Estos son los límites en 2023

Los contribuyentes cuyos rendimientos íntegros del trabajo (incluidas, entre otras, las pensiones y haberes pasivos, los rendimientos procedentes del extranjero, así como las pensiones compensatorias y las anualidades por alimentos no exentas) superen la cantidad de 22.000 euros brutos anuales tienen la obligación de hacer la declaración anual.

Por otro lado, estarán exentos de tributar este año los contribuyentes que hayan tenido dos o más pagadores y sus ingresos no superen los 15.000 euros al año, siempre que los ingresos a partir del segundo pagador no superen, en suma, los 1.500 euros anuales.

De esta manera, las personas que solo hayan tenido un pagador y no superen los 22.000 euros brutos anuales, no tendrán la obligación de presentar la declaración, aunque sí pueden hacerlo de manera voluntaria. "Muchas veces puede convenirnos presentar la declaración, aunque no estemos obligados, en el caso de que nos salga a devolver. Esto es debido a que ha habido un exceso de retención, o gracias a la posibilidad de aplicar deducciones que nos hacen que nuestra declaración salga a devolver", añaden en TaxDown.