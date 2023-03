Uno de los abogados de María León ha renunciado a defenderla tras la publicación de su vídeo esposada, según 'En boca de todos'

El pasado jueves, En boca de todos mostró en exclusiva las imágenes del momento en el que la Policía ponía las esposas a la actriz María León tras su altercado contra los agentes de la autoridad.

El incidente tuvo lugar la madrugada del pasado 1 de octubre de 2022, cuando los agentes interceptaron a un ciclista que se encontraba ebrio y solicitaron un vehículo para poder proceder al test de alcohol y drogas. Además, por la acera llegó un grupo numeroso de personas en el que se encontraba la actriz, que consideró injusta la situación y decidió grabar la actuación policial con su móvil.

Los agentes pidieron a León que no les grabase, pero esta se negó, insultó a uno de los policías y, cuando le pidieron que se identificase, supuestamente, propinó un puñetazo y una patada a otra agente. Por ello, la actriz fue detenida en una actuación que, según el expolicía y colaborador del matinal de Cuatro, Carlos Segarra, fue "perfecta, sin lugar a dudas".

Este viernes, Nacho Abad ha destacado que uno de los abogados de María León "ha renunciado y afirma que lo ha hecho por motivos estrictamente profesionales": "No sabemos si es un eufemismo. Me consta que es un abogado muy serio y a lo mejor no se ha visto en esta causa de María León". El matinal también ha destacado que tres de las personas que acompañaban a la actriz tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados por los delitos de resistencia y desacato a la autoridad.

Pese a la renuncia de uno de los letrados, la abogada Carla Vall sí continúa al frente de la defensa de la actriz e insiste en que María León no agredió, en ningún momento, a los agentes y que las imágenes lo demuestran: "Hemos desmentido mayormente el atestado policial. Se ha confirmado que hubo un exceso, incluso, en los vídeos que va a aportar la testigo sobre ese día. Estamos muy contentos. María León jamás ha agredido a un agente de la autoridad".

No obstante, Abad ha señalado desde el plató de televisión que las declaraciones de la abogada se produjeron antes de que En boca de todos mostrase el vídeo del momento en que los policías ponen las esposas a León: "Los abogados de María León presentaron tres vídeos en los que no se ve lo gordo, que es la presunta agresión de María León a la agente. Casualmente, los tres vídeos se cortan justo en el momento el que va a haber una agresión y, de repente, hace unos días, una testigo dijo que tenía un vídeo, pero que ya lo había dado. No se entiende a quién le dio el vídeo, pero es este".

Pese a esto, el periodista ha destacado que el vídeo emitido por el programa correspondía al momento posterior a la presunta agresión: "Todavía falta que aparezca el vídeo central. Me cuesta creer que haya vídeos de antes y después, pero no vídeos del medio. Dicho esto, los empujones son porque invaden el espacio profesional de los agentes, que están intentando llevar a cabo una detención y los apartan porque ella ya había huido del coche".