Susanna Griso: "Me veo muy bien fuera de plató, con las zapatillas de deporte"

La periodista Susanna Griso lleva 17 años al frente de Espejo público (8.55 h a 13.20 h), el magacín matinal de actualidad de Antena 3. A todos los hitos tanto de la profesional como del programa se han sumado recientemente dos: el viaje Griso a Ucrania y la entrevista que el pasado jueves le concedía Christine Lagarde. Hablamos con la periodista sobre su trabajo, la guerra y la tiranía de la belleza.

Empecemos por su viaje a Ucrania, ¿qué conclusiones o qué sentimientos trajo de allí?Estupefacción. Hablar con los ucranianos te genera mucho dolor. Ellos son conscientes de que la guerra se está cronificando, pero mantienen la moral alta y creen que esta batalla la van a ganar, que la victoria está asegurada. El coraje que demuestran es impresionante. A la vez, saben que la reconstrucción va a ser muy difícil, en un país ya muy tocado económicamente.

La guerra no es una cosa de ahora, ¿no? Tuve la oportunidad de hablar con historiadores y entrevistar a personas que habían participado en la revolución del Euromaidán, hace 14 años, porque querían formar parte de la Unión Europea. Su único pecado, su único delito es querer ser europeos. Y llevan con enfrentamientos desde 2014, primero con las revueltas sociales que fueron fuertemente castigadas por el Gobierno prorruso, después con 9 años de guerra, en Crimea y ahora esto. Pensar que esto puede pasar en un país soberano de Europa soberano…

Nadie se habría imaginado algo así…Ucrania era un país normal y corriente, con una vocación muy europea, con ganas de mirar a Occidente y dejar atrás ese pasado ruso y soviético que para ellos ahora es muy traumático. Había personas que nos contaban que tienen familia rusa que antes iban mucho a verles y que ahora ni les escriben y que no encuentran en ellos comprensión. Estaban muy desencantados con la opinión pública rusa. Nos decían "Susanna, es como si vosotros quisierais ser europeos y os invadieran desde Marruecos". No tiene lógica.

En Kiev las cosas se debatían entre la normalidad y la guerra, ¿no?Aparentemente, la normalidad en Kiev, dentro de todo lo que ellos están sufriendo, toque de queda carros blindados… hacen vida, hay una cierta rutina. Pero cuando te vas a Irpín o Bucha son ciudades que han quedado arrasadas y son lugares que podrían ser como Leganés, prácticamente barrios periféricos de la gran ciudad. Impresiona, se te cae el alma a los pies viendo lo que ha pasado.

Pudo usted hablar con Olena Zelenska, esposa del presidente Zelenski, ¿cómo viven la guerra a nivel personal?A ella la encontré muy tocada. La encontré fuerte, porque es una mujer muy fuerte, con las ideas muy claras, con un discurso muy convincente y muy bien armado, como lo tiene su propio marido. Pero a la vez muy triste, con una tristeza muy profunda. Su gente me pidió que no hiciera preguntas sobre cómo vivió ella el inicio de la guerra, lo que ocurrió hace un año y aunque para ella fuera duro se lo teníamos que preguntar, porque queríamos saber cómo le afectó a ella, cual fue el inflexión y cómo lo recuerda. Pero ella nos contestó, porque para ella es muy traumático vivir en estas circunstancias, separada de su marido, ella me decía que solo puede verle en el despacho o hablando por teléfono, que solo a veces podían coincidir, pero que su marido no podía ver a sus hijos. No podían contarme más por seguridad, pero deduje que tal vez los hijos no están en el país, pero es deducción mía.

¿Había muchas medidas de seguridad?Está muy protegida por cuestiones de seguridad, sí. La entrevista se tuvo que hacer con unas condiciones muy específicas. Nos citaron en un punto muy concreto donde tienes que dejar los teléfonos móviles porque no quieren que nos que los geolocalicen. A partir de ahí, pasamos por una serie de controles cos sacos terreros, protegiendo las garitas de seguridad. Luego tienes que entrar el Palacio presidencial a oscuras, con la única luz de móvil que tiene la jefa de gabinete, para conducirte hasta la sala en la que se va a realizar la entrevista.

Un viandante les afeó a ustedes que los medios van a "hacerse la foto e irse", ¿pueden hacer más los medios de comunicación?Claro, eso nos lo dijo un señor de Irpín que tenías que ver su calle, completamente arrasada y donde solo quedaba su casa. Todos los edificios sin cristales, quemadas, los coches volcados y acribillados mientras la gente intentaba escapar... Y claro, un señor mayor que contempla esa desolación en los últimos años de su vida debía ser muy traumática. Él recordaba que hablamos mucho de la guerra hace un año y que ahora todo sigue igual.

¿El miedo a una catástrofe se ha exacerbado después de la pandemia?Sí, salvando las distancias, porque son situaciones muy distintas. Ucrania es un país del que salieron 18 millones y medio de personas. Eso es el 40% de toda la población ucraniana. Es una estampida brutal, es el mayor éxodo desde la Segunda Guerra Mundial. Luego han vuelto muchos aunque el cálculo a veces es difícil hacerlo, pero unos 10 millones, que llegan a una economía muy resentida y a un país que funciona a medio gas.

¿Podía evitar hacer similitudes con España, con qué pasaría aquí si ocurriera algo parecido?Lo que pensé es que no valoramos lo que tenemos, que damos muchas cosas por por garantizadas. Eso quizá también es consecuencia de la pandemia. Hablaba con una ucraniana que además es una niña de Chernóbil, y me decía “Susana, mi alegría es que están poniendo iluminación en la calle”. Después de un año en guerra entró en una depresión y el psicólogo le dijo que tenía que salir, montar en bicicleta… Pero ¿quién sale en bicicleta cuando todo está a oscuras. No había luz y a las 5 de la tarde se para toda actividad. Nosotros queríamos hacer entrevistas a las 6 de la tarde y era difícil. Y su ilusión esa semana era que habían puesto una farola en su calle. Son cosas que no valoramos, como tener posibilidades de conectarse a Internet y trabajar desde casa, como podía ahora ella... es un regalo, nos decía, porque venía de épocas en las que no tenía ni electricidad, ni gas.

¿Sienten los ucranianos el apoyo de Europa?Yo creo que sí, ellos están muy agradecidos con el pueblo español. Son conscientes que somos el quinto país receptor de ucranianos. Me lo han agradecido muchísimo. Son gente muy bien informada, están muy pendientes de los medios. Yo me enteré que nosotros enviaríamos Leopard porque me lo dijeron ellos. Están muy al quite de todo lo que se dice y agradecidos por la solidaridad española.

¿Algún ejemplo?Te voy a contar un off the record que me contó Pedro Sánchez. Me dijo que cuando visitó la que ellos llaman la Avenida de los de los valientes le enseñaron una placa conmemorativa de agradecimiento a España. Somos el primer país en tener una placa en esa avenida y le explicaron que tenemos esa placa porque la primera ayuda que llegó, el primer camión que llegó allí, era español.

Abrazó usted a una de las ucranianas a las que entrevistaba, la consoló, ¿la empatía es incompatible con el rigor periodístico?No, la empatía es necesaria siempre, en la vida la empatía es obligada. Si perdemos la empatía, lo perdemos todo. Me he sentido muy cercana a esta guerra porque he entrevistado a muchas personas que además hablaban un perfecto español y la empatía es mucho más fácil cuando hablas con alguien que conoce tu país, que entiende tu idioma. Esta chica había tenido una historia muy dura y se quedó prácticamente huérfana y fue acogida en una familia de Burgos de la que ella tiene un recuerdo maravilloso, dice que lo único que recuerda con alegría de su infancia son los veranos en Burgos y que ahora su Facebook es un necroblog, un obituario. En Ucrania todos tienen a alguien que ha muerto, civil o militar, o personas que han desaparecido. En los bosques alrededor de Irpín o Bucha no se puede entrar porque están minados, pero se sospecha que hay fosas comunes.

Pasemos a Christine Lagarde... El momento más comentado ha sido cuando ella estuvo a punto de llorar viendo la historia de su familia, ¿le sorprendió a usted?Me ha sorprendido, la verdad, porque ver a la dama de hierro emocionarse… me ha impresionado. Le hicimos un vídeo un poco más personal porque queríamos hablar de que ella es una mujer en un mundo de hombres, que ha roto muchas barreras y muchos techos de cristal. Y al ver a su padre, que falleció cuando ella tenía 16 años, se ha emocionado. Tampoco se esperaba que la pusiéramos en contacto con su hermano.

¿De qué hablaron antes de la entrevista?Estuvimos hablando como 10 minutos antes, porque ella quería conocerme antes de la entrevista y estuvo muy amable. Hablamos un poco de política y le dije que tengo un hijo estudiando ahora en Francia… Me respondió que con la edad que tiene y estando en París debe estar muy feliz. Estuvimos hablando de cosas así, como más íntimas. Estaba muy agradable. Dado el poder y la importancia que tiene me sorprendió su cercanía y su trato.



Es la primera entrevista en una televisión española a Christine Lagarde, ¿Por qué cree que se la ha dado a Espejo Público?Es verdad que no es habitual que alguien que se dedica a tomar decisiones tan importantes y trascendentes para los 300 y pico millones de europeos conceda una entrevista en abierto y en directo. Es muy poco habitual. Ellos miden mucho sus palabras porque cualquier cosa que diga un presidente del Banco Central Europeo tiene incidencia en los mercados y en las empresas y por eso son muy prudentes. A mí me ha sorprendido que hayan accedido a una entrevista en este formato sinceramente. Nosotros pedimos entrevistas con todos los mandatarios.

¿Alguno que no pudiera ser?Hace un año que una entrevista con Zelenski no salió. Lo puedo contar ahora, la concedieron y yo ya me iba con la maleta al aeropuerto cuando me dijeron que iban a ir Mario Draghi y Boris Johnson y que no podía ser. Y me volví a casa, pero nos había concedido la entrevista.

¿Qué les piden en esos casos?Para la de Lagarde nos pidieron casi un book, quisieron ver entrevistas previas mías, qué mandatarios habíamos entrevistado antes... y tras una negociación ardua de muchos meses que llevó a cabo Araceli Infante, que es la directora de Espejo Público, pues salió.

¿Le impresiona más un personaje así o una persona anónima de las que entrevistáis casi a diario?Es distinto. Tienes que poner el mismo cariño, el mismo interés en alguien que está entre las personas más poderosos del mundo que en alguien que acaba de perder a su hermana, por ejemplo. La repercusión, el tratamiento, todo lo que conlleva, el séquito… es distinto, claro.

La vimos en directo probando el filtro de belleza de TikTok ¿qué tal la experiencia?No me gustan los filtros. Evidentemente me maquillo para salir en pantalla e intento dar mi mejor versión y se cuidan mucho el tema de las luces, pueden hacer que se te vea la cara cansada y se te marquen las ojeras o todo lo contrario. Aunque ahora que hago muchos exteriores prácticamente ni me maquillo. En el viaje a Ucrania salía muchos días con la cara lavada porque por ejemplo tras 28 horas de viaje me tuve que ir directamente a Olena Zelenska. Está bien que nos arreglemos, evidentemente, pero los filtros me parecen tan artificiales, tan irreales que incluso cuando veo a compañeras mías con el filtro y hablo con ellas es como si estuviese hablando con alguien que no es real, como si fuese realidad virtual. No soy muy partidaria porque distorsiona mucho la propia imagen. Yo soy una mujer madura, pero a una chavala que se acostumbre a relacionarse siempre con los filtros le puede generar un problema cuando tenga que conocer personas en la vida real.

¿Siente la presión de tener la imagen perfecta en televisión?Esa presión siempre ha estado para los que hacemos televisión, especialmente el caso de las mujeres. Pero cuando sales del plató se te pasa un poco. Cuando trabajo fuera lo que quiero llegar y entrevistar a la máxima gente posible. Y lo agradezco mucho después de tantísimos años de hacer plató diario y cuatro horas y media al día… ya durante 17 años.

¿Le ha vuelto a coger el gusto a salir a la calle?Ahora viajar y salir lo disfruto mucho. Me veo muy bien fuera, con las zapatillas de deporte y viajando a Ucrania. Soy muy viajera y me gusta la aventura y estos últimos años no lo he podido explotar tanto. Y ahora siempre que pueda, ya te lo digo, voy a salir porque ahora es lo que más me gratifica.