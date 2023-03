El humorista Manuel Huedo acudió esta semana a La fábrica, el programa de entrevistas de Gabriel Rufián para 8TV. Sin embargo, a pesar de ser él el presentador, el político también aprovecha para sincerarse en sus charlas, y en la última entrega relató una de las malas consecuencias que le trae ser líder de Esquerra Republicana.

El político habló de la repercusión que tiene la exposición mediática y, en su caso, de ser político. De hecho, contó una anécdota que vivió mientras viajaba en tren y, aunque parecía que le quitaba hierro al asunto, en realidad destacó que fue un momento bastante grave.

"En el AVE, estaba yo poniendo la maleta y un tipo se me acercó y me dijo: 'Eres una basura'. Muy cerca del oído", aseguró el dirigente catalán. "Me generó casi violencia. Es bastante anómalo, ¿a quién le ha pasado eso alguna vez en su vida? A poca gente".

"Pero llega un momento que, te guste más o te guste menos, forma parte", añadió, en referencia a las consecuencias de su profesión. Por su parte, Manuel Huedo habló de esta opinión que tienen algunas personas sobre Rufián. "Cuando yo acepto venir aquí y hacer la entrevista, para mucha gente yo vengo a sentarme con una basura o con un enemigo de España", respondió el creador de contenido.

"Eso me toca a mí también y yo no estoy acostumbrado a esas palabras tan duras. Sé que, después de esta entrevista, va a haber un día o dos (complicados), pero yo soy así, lo sufro mucho", añadió. "Bueno, también hay gente que me vota", apostilló Gabriel Rufián entre risas.