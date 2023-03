El Betis, el Grande, el Guadalquivir, está unido de manera indisoluble a cada uno de los sevillanos y sevillanas. Paseo, naturaleza, cultura, una tapa en la orilla izquierda, un café en la orilla derecha.

Cuando el muro de Torneo separaba al río de la ciudad, nos gustaba desobedecer a nuestros mayores y cruzar al otro lado caminando junto a las vías entre plantas, insectos, algún que otro tesoro (podías encontrar casi de todo) y barro, mucho barro. Explorábamos, no conocíamos la importancia de aquel trozo de naturaleza a la que por entonces la ciudad daba la espalda, pero lo intuíamos. El río se presentaba ante nosotros tranquilo, majestuoso. Nos enseñaba a través de los sentidos: buscando, observando, escuchando, respirando.

Fue un alcalde socialista, Manuel del Valle, quien propició el encuentro de la ciudad con su río. Un alcalde socialista, Alfredo Sánchez Monteseirín, quien impulsó la recuperación y renaturalización de sus márgenes a izquierda y derecha devolviéndonos la posibilidad de aprender y disfrutar del río Grande. Ahora es un alcalde socialista el que está llevando a cabo la rehabilitación del paseo de la calle Torneo que, a una cota más alta, también discurre a lo largo del margen izquierdo del Betis. Un paseo de infinitas posibilidades como los mercados bajo el Támesis o los puestos de libros, pinturas o antiguas fotografías que acompañan al Sena.

Socialistas antes y después, entre unos y otros estuvo la derecha, pero entonces no hubo nada para el río.

El río significaba aventura, descubrir e incluso rebeldía. Para unas gentes es su medio de vida, para otras ocio , tranquilidad, arte. Pero hay algo común, que los ríos sostienen la vida y el desarrollo de la humanidad y hablar de ellos nos permite conocerlos y entender la necesidad de protegerlos. Vivimos en el sur de Europa, en la región mediterránea, la zona cero del cambio climático, y la protección de nuestros ríos nos hará más resistentes (resilientes) a sus efectos.

Por eso hoy voy a hablarles del Real Decreto 35/2023, por el que se han aprobado los Planes Hidrológicos del tercer ciclo de planificación. Y ¿qué son estos Planes? Donde se recoge la gestión del agua en nuestro país durante el período 2022-2027, es decir, saber cuánta agua tenemos y cómo priorizamos las demandas en ese periodo.

Dichos planes incluyen novedades muy relevantes respecto a los anteriores, como la incorporación de los desafíos del cambio climático. Más de 6.500 medidas que suponen una inversión histórica de 23.000 millones de euros en políticas de aguas. Incluyen planes específicos para la conservación de la biodiversidad en Doñana, el Mar Menor, el Delta del Ebro, las Tablas de Daimiel, y en la Albufera, espacios muy vinculados con el agua y muy sensibles a los efectos del cambio climático, que hemos de proteger.

Los Planes hacen frente, de forma coherente, a los escenarios que se plantean de menos agua y más episodios de sequías e inundaciones, tratando de asegurar el equilibrio entre cantidad de recurso disponible y demanda existente, y garantizar el suministro.

Los Planes aseguran que el uso de las aguas subterráneas no supere la capacidad que tienen los acuíferos de regenerarse y se apuesta por el control de las extracciones.

Los Planes fijan caudales ecológicos en todas las masas de agua, asegurando que el río tenga agua y por tanto la conservación de la biodiversidad y la de los ecosistemas asociados a ellos cubriendo las necesidades económicas, sociales y ambientales, garantizando el futuro del recurso, el desarrollo y la prosperidad de los pueblos y la vida en la tierra. Los Planes permiten el acceso equitativo al agua para todas las personas.

¿Qué más podríamos contar? Infinidad de cosas, pero como el espacio es limitado, me atrevería a destacar las inversiones en depuración y saneamiento, 6.700 millones de euros, porque no sólo hay que cuidar la cantidad del recurso sino también la calidad, y así evitamos los daños colaterales, es decir, las multas que nuestro país tiene que pagar porque el PP cuando gobernó, no cumplió. Por primera vez un Gobierno prioriza a los pequeños municipios acometiendo las actuaciones necesarias para dotarlos de estas infraestructuras. Comparen a unos y a otros, decidan ¿multas o justicia social?.

A las puertas del 8 de marzo hablar de políticas de agua cobra una especial relevancia. Desde muy atrás las mujeres han gestionado el agua en el ámbito doméstico, sin embargo, la presencia de mujeres en el sector que decide sobre el agua es aún escasa. Debido a esta situación, en 2018 surgió la primera "H2O Women Conference" en California, donde mujeres con liderazgo mostraban sus aportaciones en este sector. Es fundamental la visibilidad de las mujeres que toman decisiones sobre el agua como referentes de las siguientes generaciones.

Como decía al principio, socialistas unos y otros. Socialista la vicepresidenta Ribera que apuesta por el río, por los ríos. Una mujer que toma decisiones en materia de aguas y que, como habrán visto, no se lo ponen nada fácil. Socialistas antes, socialistas ahora, con sus ideas y sus principios, recogidos fielmente en un alegre cartel, de aquellos de José Ramón, que tan bien reflejaron la importancia de la naturaleza para el bienestar de los pueblos, que tan bien reflejaron nuestras ideas y nuestros principios.