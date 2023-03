Se rumorea que el Govern de Pere Aragonès va a reunirse de urgencia para analizar y tomar nuevas medidas ante la gravísima situación generada por las imágenes de una chica gaditana, que ejerce de enferma en el Hospital de la Vall d’Ebrón, en las que habla con desparpajo “del puto C1 de catalán, que se lo va a sacar tu madre”. La joven se rebela ante la obligatoriedad, si quiere presentarse a las oposiciones en Cataluña, de aprobar un examen de conocimientos orales y escritos de lengua catalana, cuya dificultad es el segundo más alto de los cinco que hay.

La Generalitat ya ha anunciado una investigación a fondo, la abertura de un expediente y califica de “intolerables” esas declaraciones que se han hecho virales en redes. Como el consejero de Salud, Manuel Balcells, está convirtiendo el asunto en una cuestión de Estado, en un escándalo de catalanofobia, no sería de extrañar que a la pobre chica la acabaran poniendo de patitas en la calle, o que ella misma abandonara su empleo ante la brutal campaña de acoso que está sufriendo, con la UGT catalana al frente.

Porque en esta polémica una cosa son las formas y otra el fondo. La joven utiliza un lenguaje inadecuado, grabado entre risas y opiniones contrarias de sus compañeras, pero que refleja lo absurdo de que una enfermera (o un médico) que vienen a Cataluña procedentes de otros territorios tengan que aprobar un examen, no de conocimientos orales de catalán, para poder entender y comunicarse con los pacientes y el resto del personal, sino para realizar tareas complejas de trabajo y estudio.

El único idioma oficial discriminado es el castellano, que está en inferioridad de trato en la administración catalana

El C1 de catalán es el nivel que se supone tienen los alumnos catalanes que han finalizado el bachillerato. ¿Es realmente necesario para el buen desempeño de esos trabajos o no es más que una barrera lingüística? En el linchamiento que está sufriendo esta chica, recién llegada a Cataluña, lo que hay es mucha hipocresía. Porque el único idioma oficial discriminado es el castellano, que se encuentra en inferioridad de trato en la administración catalana, en las escuelas y universidades. Una discriminación que también recae sobre los hablantes, tanto de Cataluña, como del resto de España, lo que no invita precisamente a que tengamos los mejores profesionales si no hablan tan bien el catalán como los nativos. A menos independencia, más y más catalán, ese es el juguete con el que pretenden encerrarnos los nacionalistas.