Justin Bieber cancela todos sus conciertos pendientes para tratar su salud mental

Aunque en un principio su idea era solo aplazar las fechas que le restaban de la gira mundial que estaba protagonizando durante los últimos mesesy que bautizó como Justice World Tour, finalmente Justin Bieber, nada más cumplir los 29 años —este pasado día 1 de marzo—, ha decidido cancelar todos los conciertos pendientes, tal y como ha informado TMZ.

El portal norteamericano de noticias explica que lo más probable es que esta decisión del cantante canadiense, que afecta a sus espectáculos en Reino Unido, Francia, Polonia, Australia, Nueva Zelanda, Dinamarca y República Checa entre otros, esté más relacionado con la salud mental que con el síndrome de Ramsay-Hunt que recientemente se le diagnosticó y que fue la razón por la que en principio ya había aplazado algunas fechas.

"Lamentamos informarles de que los espectáculos de Justin Bieber, planeados para el estadio The Q2, han sido cancelados. Comprendemos vuestra decepción y nos disculpamos por cualquier inconveniente que esto pueda causar", ha sido el comunicado que ha emitido su promotor en Londres, similar al que han hecho en el resto de las ciudades en las que iba a actuar. Sin embargo, ni Justin ni sus representantes se han pronunciado todavía sobre el tema

Asimismo, se informaba que todos los fans que ya tuviesen su entrada van a obtener el reembolso de la misma, algo que para algunos de ellos, además, no será la primera vez, pues Bieber ha cancelado ya una buena cantidad de shows debido a sus problemas de salud mental y la presión mediática, los cuales se está tratando.

Él mismo habló sobre ello la primera vez que suspendió estos conciertos. "Después de bajar del escenario, el cansancio me superaba y me he dado cuenta de que necesito priorizar mi salud en estos momentos", confesó, loque afectó a algunos conciertos en Sudamérica, así como que posteriormente se contagiase de coronavirus.

Asimismo, tuvo que lidiar con el síndrome de Ramsay-Hunt y que él mismo explicó en un vídeo: "Como pueden ver, este ojo no parpadea. Ni siquiera puedo sonreír con este lado de la cara. Esta fosa nasal no se mueve. Tengo una parálisis total de esta parte de mi cara".