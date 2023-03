Calles cortadas en Valencia durante las Fallas 2023

💥Hui primera mascletà!



⚠️De l'1 al 15 de març⭕️tallada la circulació de vehicles per l’interior del perímetre format per: Colón, Xàtiva, av. de l’Oest, pl. Ciutat de Bruges, pl. Reina, c/ de la Mar, General Tovar i Palau de Justícia.

⏰12 a 14:45h aprox.#Falles23 pic.twitter.com/JxmuySkosz