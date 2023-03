Quiero alquilar una habitación de mi casa: esto es lo que debes saber antes de dar el paso

Alquilar una habitación sigue siendo una de las opciones más demandadas, sobre todo en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, donde el mercado del alquiler se encuentra tensionado y cada vez es más difícil acceder a una vivienda, por el alza de los precios y por la escasez de oferta. Según un estudio del portal inmobiliario Idealista, las personas que comparten piso tienen un perfil de 34 años de edad de media, viven en el centro de las ciudades, no son fumadoras y no tienen o no admiten mascotas. Pero, ¿qué aspectos hay que tener en cuenta antes de elegir inquilino o inquilina?

Antes de nada, hay que diferenciar dos supuestos de alquiler: por habitaciones o en un piso compartido. Si se alquila un piso por habitaciones, "el propietario tendrá que redactar un contrato de alquiler por inquilino" y deberá detallar qué habitación se alquila, los derechos y las obligaciones. Si se trata de un piso compartido, "el contrato de arrendamiento se hace a todos los inquilinos por igual, es decir, todos figuran como arrendatarios dentro del mismo", recuerdan en Idealista.

Solvencia económica, limpieza y mascotas

A la hora de buscar un arrendador, el primer aspecto a tener en cuenta será la solvencia económica, esto es, la capacidad para pagar las rentas mensuales. "Tanto si eres el propietario y alquilas una habitación, como si eres el inquilino, debes dejar claro cuándo se paga el alquiler", destacan en el portal inmobiliario.

Otra cuestión importante es la limpieza y el reparto de las tareas del hogar, sobre todo de cara a una buena convivencia. En algunos casos, se llega a un acuerdo para contratar un servicio de limpieza diario, semanal o mensual, mientras que otras personas eligen establecer un horario semanal con el reparto de las tareas.

Uno de los aspectos que puede dañar la convivencia está relacionado con las visitas y el descanso de los convivientes. Si llegan amigos, compañeros de trabajo o una pareja, ¿es necesario preguntar primero? Se trata de una cuestión que se debe hablar con naturalidad y sinceridad antes de alquilar una habitación para evitar futuros problemas de convivencia.

¿Y qué pasa con las mascotas? Aunque se acepten mascotas en la vivienda, un aspecto muy importante es el cuidado y la responsabilidad. ¿Qué sucede si el inquilino o inquilina se va de vacaciones? ¿Y si no hay nadie en el piso durante unos días? Esta es otra de las cuestiones fundamentales de las que hay que hablar antes de alquilar una habitación.

Consenso para el pago de las facturas

De cara al pago de las facturas de luz o gas, otro tema a tener en cuenta es la temperatura de la calefacción, del aire acondicionado y el uso que se vaya a hacer de la climatización. Puede generar controversias entre los compañeros y es adecuado alcanzar un acuerdo consensuado. "Dependerá de si hay calefacción central o no, o la altura de la planta a la que se encuentre la vivienda", añaden.

Respecto al mobiliario y decoración, es posible que la casa ya esté amueblada pero, en cualquier caso, el tema de la decoración de la vivienda deber ser consensuado. Por otro lado, convivir con otra persona implica adaptarse a los horarios, ya que "convivir con alguien que maneja los mismos horarios laborales o de estudios puede ser un punto a favor". En cambio, puede ser más complicado con alguien que trabaje los fines de semana o en turno de noche.