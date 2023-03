Con el final de febrero, podemos dar por concluido el periodo oficial de las rebajas de invierno que, tras dos meses de campaña, nos ha permitido conseguir a mejor precio un abrigo para terminar la temporada o unas zapatillas para la primavera. Ahora que las nuevas colecciones acaparan todas las tiendas, nos toca esperar hasta mediados de junio para volver a encontrarnos con descuentos jugosos. O no. El sector de la moda no es el único que aprovecha este periodo para liberar stock y animar al consumidor a encontrar productos a buen precio. Y son precisamente estos ámbitos los que mantienen sus descuentos durante gran parte del año. Eso sí, en muchas ocasiones lo hacen en forma de promociones relámpago en las que podemos encontrar rebajas sustanciosas... ¡pero por tiempo limitado!

Los asiduos a Amazon conocerán sus ofertas flash, un apartado que varía a lo largo del día para ofrecer artículos rebajados con una cuenta atrás que nos indica el tiempo en el que estará disponible a ese precio. Por ello, son compras que no debemos pensarnos mucho, si no queremos quedarnos sin ellas. Ahora ha sido Miravia, el marketplace disponible en España desde hace unos meses, la plataforma que también se ha sumado a esta tendencia y no deja de sorprendernos con promociones en productos de primeras marcas como de los sectores textil, tecnológico, hogar y decoración, belleza y hasta supermercado.

Entre estas promociones temporales del comercio propiedad de Alibaba, hoy hemos encontrado una muy interesante: las populares gafas de sol unisex de Hawkers están rebajada un 58%. El precio habitual de este producto es de 40 euros, pero hoy podemos conseguirlas, en varios colores y diseños (¡incluso los polarizados!), por 16,95. Gracias a este descuento que nos permite conseguir uno de los accesorios más populares a mejor precio, ya estamos preparados para las jornadas soleadas que vienen por delante. Pero, en 20deCompras queremos que no se te escape ni una oferta, por lo que hemos buscado por ti las promociones imperdibles de Miravia para terminar la semana.

Estas gafas de sol tienen protección contra los rayos UV. Miravia

Las mejores ofertas de hoy en Miravia

Unos auriculares inalámbricos... ¡por 3 euros! El modelo de Vaorlo tiene un precio habitual de 6,09 euros. Hoy está rebajado un 47% para que te lo lleves por 3,21.

Estos auriculares solo cuestan 3 euros. Miravia

Una pala de pádel... ¡por 50 euros! El modelo Alpha Pro 2021, de Head Evo Sanyo, tiene un precio habitual de 65,95 euros. Hoy está rebajado un 24% para que te lo lleves por 49,95 euros.

Este modelo es perfecto para principiantes. Miravia

90 pastillas de lavavajillas... ¡por 18 euros! El pack de Finish Quantium tiene un precio habitual de 27,49 euros. Hoy está rebajado un 35% para que te lo lleves por 18 euros.

Este 'pack' incluye 90 pastillas. Miravia

Un robot aspirador... ¡por 99 euros! El V3s Pro, de ILife, tiene un precio habitual de 204,69 euros. Hoy tiene una rebaja del 52% para que te lo lleves por 99 euros.

Este modelo ofrece 120 minutos de autonomía. Miravia

Una batería de cocina... ¡por 24 euros! La batería Faro de San Ignacio, de siete piezas, tiene un precio habitual de 50,99 euros. Hoy está rebajada un 53% para que te la lleves por 23,99 euros.

Esta batería es apta para todo tipo de fuegos. Miravia

