Las primeras nominaciones de 'Supervivientes 2023' dejan ver rencillas entre los concursantes: "Tiene algo que no me gusta"

El estreno de Supervivientes arrancó durante la noche del jueves en Telecinco. Tras el salto del helicóptero y los primeros juegos de recompensa, tocó nominar a los compañeros en la palapa.

Previamente, el programa dividió a los concursantes en dos grupos diferentes: los que irían a Playa Royale y los de Playa Fatal. La primera de ellas tendría muchas más comodidades, y la segunda sería la peor de todas.

La primera sorpresa de la noche fue cuando apareció un tercer grupo, los de Playa Perdida. Estos últimos surgieron a raíz de las primeras nominaciones que se realizaron antes de comenzar la aventura en Honduras y tenían la inmunidad ante las nuevas.

Los concursantes solo pudieron nominar a personas que pertenecían a su mismo grupo. Cada uno nominó a una persona y, además, los líderes escogidos previamente tras la primera prueba, elegirían al segundo nominado.

De tal forma, del grupo Royale, el nominado por el grupo fue Jaime Nava. Sus compañeras dejaron ver rencillas con el contrincante. "No hemos llegado a llevarnos bien. Tiene algo que no me gusta", declaró Gema Aldón. Manuel Cortés, como líder, nominó a Diego Pérez.

Por otro lado, el nominado de Playa Fatal fue Ginés Corregüela. Cuatro personas de su grupo lo nominaron por tener "menos afinidad" que el resto. Katerina, líder del grupo, nominó además a Alma Bollo: "La veo como una fuerte rival".