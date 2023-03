Juan del Val recuerda en 'El Hormiguero' como su suegro le robó protagonismo el día de su boda con Nuria Roca

Pablo Motos, una vez acabada la entrevista a Paco León y Ernesto Alterio en El Hormiguero este jueves (donde presentaron su nueva película, Mari(dos), que se estrena en cines el próximo 10 de marzo) el presentador dio paso a la tertulia de actualidad con Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val.

El presentador comentó con la hija de Isabel Preysler las últimas novedades sobre la preparación de la boda de la madrileña, donde hablaron del vestido.

Tamara Falcó, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ/ATRESMEDIA

"Se está dando más bombo de lo que esperaba, a mí me encanta, pero no es tan raro. Lo que he descartado es hacer un baile coordinado como me habíais propuesto", admitió Falcó.

En ese momento, Del Val intervino recordando lo que ocurrió en su boda con Roca: "En la nuestra hubo un Valls, como en todas, lógicamente, si no, no cuenta como matrimonio".

Nuria Roca, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ/ATRESMEDIA

"Aquel día, el padre de Nuria estaba muy contento, pero muy poco contenido", señaló el escritor. La presentadora añadió entre risas que "parecía que se casaba él".

El colaborador continuó diciendo que "comenzamos a bailar el Valls y duré bailando con ella unos tres o cuatro segundos porque enseguida apareció su padre y me quitó".

"Es verdad que, posteriormente, él me contó que había dado clases para ese momento durante mucho tiempo. Pero no le cundieron demasiado...", concluyó.