Paco León desvela en 'El Hormiguero' el consejo que le dio Nicolas Cage en su última película

Paco León y Ernesto Alterio fueron los últimos invitados de la semana de El Hormiguero, al que acudieron para presentar su nueva película, Mari(dos), que se estrena en cines el próximo 10 de marzo.

En la comedia ambos interpretan al marido de una misma mujer y se enteran de la doble vida que ella lleva con ambos cuando acuden a verla al hospital donde ella está ingresada por un accidente.

.@pacoleonbarrios y @ernesto_alterio son los protagonistas de la comedia “MARI(DOS)" que podremos ver en cines el próximo 10 de marzo #LeónAlterioEH pic.twitter.com/Jvq2mTMO4L — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 2, 2023

Los dos le comentaron a Pablo Motos que "para relajarnos durante el rodaje de la película escuchábamos a Los Pecos", aunque Alterio señaló que "el primer disco que me compré con mi propio dinero fue de Los Chunguitos". León, por su parte, añadió que "el mío fue uno de Radio Futura".

El presentador también recordó que el sevillano había rodado una película con Nicolas Cage, titulada El insoportable peso de un talento descomunal, sin saber ni inglés ni conducir.

"Debe ser que miento muy bien, finjo, allí disparar, hablar en inglés y hacerme el chungo dio el pego", admitió entre carcajadas el intérprete invitado.

"¿Te dio algún consejo?", quiso saber Motos. León le contó que "me ayudó para hacer las escenas de acción. Cuando usaba un arma y disparaba, yo cerraba los ojos porque me daba miedo". Nicolas Cage me dio un buen consejo disparar en acción y cerraba los ojos, él me dijo que

"Cage me dijo que cerrara el ojo de antemano, que cuando las hiciera entrecerrara solo un poco los ojos para que no se me cerraran del todo al disparar", recordó el actor.