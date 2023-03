Tu horóscopo diario: viernes 3 de marzo de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 3 de marzo de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Aunque estás atravesando un excelente momento desde el punto de vista de los astros, eso no será obstáculo para que quizás hoy no sea un día todo lo bueno que te hubiera gustado. Te encontrarás muchos obstáculos o problemas inesperados que te desviarán de los objetivos marcados, pero solo será un mal día pasajero.

Tauro

Suerte en asuntos de dinero o materiales, tanto si es de forma directa como indirecta, incluyendo también éxitos o mejoras laborales que te acabarán conduciendo a una situación económica mejor o más consolidada. Venus, el regente de tu signo, se halla en un estado cósmico muy favorable y te ayudará en lo financiero.

Géminis

Tu personalidad suele ser una de las más flexibles e inestables del zodiaco, pero en estos momentos va a ser muy diferente y te mostrarás muy testarudo, sin que nada ni nadie pueda hacerte cambiar de tus ideas y propósitos. Sin embargo, debes seguir en esa actitud porque sabes muy bien que al final te llevará a la victoria.

Cáncer

Los astros indican que te encuentras en un excelente momento y puede conseguir alguna importante alegría ya sea en asuntos laborales y materiales o en tu vida personal. Pero nada de esto sucederá si dejas que los temores y conflictos irracionales se adueñen de tu mundo interior. De todos modos hay que confiar en la suerte.

Leo

Hoy tienes una misión muy importante que realizar, poner paz y concordia entre tus seres más queridos, suavizar o apagar los conflictos laborales, familiares o sentimentales. No se trata de que te lo propongas sino de que la vida te va a llevar a ello, y en esta ocasión hoy vas a ser tú quien le va a llevar la suerte a otras personas.

Virgo

La fusión de energías de los benéficos Júpiter y Venus hará que el tuyo sea uno de los signos más beneficiados y conocerás un periodo de realización o éxito en donde las cosas saldrán del modo que más deseas o te gustaría, o por lo menos se acercarán mucho a ello, tanto en los asuntos materiales y laborales como la vida íntima.

Libra

No dejes que los temores te paralicen. Hoy tienes tantos peligros y amenazas como hace una semana o un mes, pero ahora los planetas estarán mucho más a tu favor y te podrán ayudar con más intensidad o profundidad. Es verdad que tienes enemigos y dificultades que superar, pero ahora el viento soplará mucho más a tu favor.

Escorpio

La magnífica combinación de influencias entre los benéficos Júpiter y Venus va a hacer que tus enemigos den la cara y tengan que quitarse la máscara incluso aunque no quieran. La suerte hará que quienes te rodean se retraten ante ti, incluyendo a los que de verdad te ayudan y te aprecian. Ahora sabrás a quién tienes de verdad.

Sagitario

Te espera un excelente día porque la suerte te acompañará tanto en tus asuntos laborales y mundanos como también en los que se refieren a tu corazón. Pero lo mejor de todo no es eso, sino que en muchos momentos del día sentirás una paz y sobre todo un bienestar poco habitual, y estarás mucho más intuitivo de lo normal.

Capricornio

Tras unos días en los que el viento ha soplado a tu favor tanto en el mundo real como en tu corazón hoy, sin embargo, estarás algo más de bajón, todo te costará más o simplemente estarás más depresivo. En cualquier caso no tiene importancia, tan solo es un mal momento que incluso se habrá pasado antes de que termine el día.

Acuario

Llegan cambios o inestabilidad en tu vida sentimental, pero se trata de cambios para bien, o que acabarán siendo para bien, aunque ahora tal vez no te lo parezca. Y es que no solo el destino te va a traer amor y felicidad, sino que también sacará de tu vida a las personas que no te convienen o podrían utilizarte o hacerte daño.

Piscis

A veces la vida te corta o te bloquea un camino no porque quiera hacerte daño o traerte sufrimiento sino precisamente por el motivo totalmente contrario, porque es ese camino el que a la larga podría causarte dolor o infortunio, aunque ahora creas que te llevará a la felicidad o te traerá todo lo que estás buscando. Cuidado.