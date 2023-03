Alejandra Jacinto: "Queremos crear la 'tasa Blackstone' para bajar el precio del alquiler"

La portavoz y candidata de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto, recibe a 20minutos en vísperas de la campaña electoral al 28 de mayo para repasar algunas cuestiones que marcan la agenda política regional: desde la sanidad hasta los precios de la vivienda pasando por asuntos nacionales como el caso Mediador o la reforma de la 'ley del solo sí es sí'.

Y la huelga, ¿cómo la abordaría?El Gobierno regional no escatima a la hora de conceder nuevos pelotazos, como el Zendal o la Ciudad de la Justicia, y sí a la hora de pagar mejor a quienes nos cuidan. Esto no es una reivindicación exclusivamente por unas mejores condiciones de salario, que son justas, sino para poder atendernos mejor. Los médicos, los enfermeros, los celadores... demandan turnos más asumibles que les permitan conciliar, que se les paguen las horas extras y dedicar a los pacientes el tiempo mínimo requerido.

¿Habrá ley de Vivienda estatal esta legislatura?Confío en que va a ser una realidad, tiene que serlo. No podemos esperar más tiempo. La ley tiene que partir de cuatro premisas fundamentales: paralización de los desahucios; la creación de un verdadero parque público de vivienda que no pueda ser vendido a fondos buitre; la regulación de los precios de la vivienda, porque no hay que olvidar que el mercado de la vivienda ya está intervenido pero a favor de la patronal inmobiliaria y no de la ciudadanía; y la regulación y el tope de los precios de las hipotecas.