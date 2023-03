La generación de electricidad con energía eólica que se va implantando de manera creciente está empezando a dejar ver una cara b, relacionada con el final de la vida útil de los componentes de los aerogeneradores. El Gobierno es consciente y busca iniciativas industriales para reutilizar miles de palas -aspas- de molinos que quedarán obsoletas en los próximos años y que de otra manera terminarían en los vertederos.

El director general del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), Jon Groyzard, se refirió en una comparecencia en el Senado este jueves al "reto" que tienen ante sí el organismo y el Ministerio de Transición Ecológica para encontrar una salida a toneladas de residuos. "Una parte importante de los parques eólicos de España van a terminar su vida útil en la próxima década y ya no hay repuestos para esas máquinas antiguas y eso es un reto", ha afirmado.

La Asociación de Empresas Eólicas (AEE) estima que será necesario reciclar mil aerogeneradores por año, lo que equivale a unas 3.000 palas con un peso medio de unas siete toneladas, de modo que cada año habría que reciclar unas 21.000 toneladas de un material. Por su composición no tiene naturaleza tóxica pero es difícil de quemar, no son biodegradables y en estos momentos no hay apenas más alternativas que dejarlos en un vertedero.

Tanto el IDAE como el sector eólico califican de "reto" el final de la vida útil, con un desafío que es doble y consta de dos elementos, uno más fácil de solucionar que otro. Por una parte, el Gobierno busca innovaciones industriales para "repotenciar" los aerogeneradores, sustituyendo un mayor número de molinos más pequeños y que han quedado viejos por otros con aspas más grandes y que por tanto, puedan ponerse en menor cantidad en los parques eólicos para generar la misma cantidad de electricidad. Según Groyzard, esto permitirá "aprovechar mejor las mejores ubicaciones de viento" y aunque "pueda parecer paradójico, reducir el impacto visual de los proyectos, porque donde ahora tengo a lo mejor diez molinos, voy a tener dos o tres más grandes".

El otro aspecto, más complicado de esta lo que a ojos del Gobierno es una nueva oportunidad industrial vinculada a las renovables tiene que ver con el reciclaje puro y duro de palas de aerogeneradores que cuando fueron en su momento fueron fabricadas sin tener un uso más allá de su vida útil.

Para encontrar alternativas, el IDAE lanzó hace dos meses una convocatoria de ayudas del Fondo de Recuperación de la UE para que la industria presente sus soluciones en estos dos ámbitos. Consta de 150 millones para repotenciar los aerogeneradores y otros 30 millones para reciclar sus componentes. Se trata de la primera vez que se disponen ayudas para dispositivos de tecnología eólica que no están directamente vinculados con la generación de electricidad. El plazo de presentación de propuestas termina el 10 de marzo y este jueves Groyzard ha apuntado que también esta actividad de reciclaje puede poner a la cabeza a la industria española. "Creemos que es una oportunidad también para la industria", ha dicho días antes de que se cierre la convocatoria y el IDAE pueda comprobar con las iniciativas que se presenten el "apetito" en este área.

Proyectos en marcha

Hasta entonces, en Europa y en España ya hay iniciativas empresariales experimentales destinadas a reciclar palas de aerogeneradores que en principio no se fabricaron para tener una 'segunda vida' como a diseñar aspas más eficientes.

Aspas de aerogeneradores. LM Wind Power

Endesa y la compañía PreZero trabajan junto con otras 14 empresas europeas en el primer proyecto para construir una planta de reciclaje palas que existe en España y que el año pasado fue seleccionado por la UE para recibir fondos públicos. Contemplan la construcción de una planta de reciclaje en la provincia de León y busca producir productos elaborados a partir de los residuos de la industria eólica

Fuera de España, LM Wind Power, filial de General Electric y fabricante de palas con tres fábricas en España se unió en 2020 a el consorcio Zebra financiado por Dinamarca llamado DecomBlades en el que entre 2021 y 2023 trabajan la industria eólica, la del reciclaje y universidades para fabricar el primer prototipo de pata de aerogenerador 100% reciclable.