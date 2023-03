La juez reprochó al general y a 'Tito Berni' que usaran la Guardia Civil y el Congreso para recibir sobornos: "¿Es normal este paseíllo?"

La juez que investiga el 'caso Mediador', Ángeles Lorenzo-Cáceres, recriminó al ex diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias 'Tito Berni', y al general de la Guardia Civil Francisco Espinosa, presuntos cabecillas de la trama, que usaran el Congreso y la sede de la Guardia Civil para recibir a los empresarios que habrían accedido al pago de sobornos a cambio de favores políticos, uno de los muchos reproches que les dirigió durante sus declaraciones.

En el interrogatorio efectuado al ahora general retirado, el pasado 16 de febrero, Lorenzo-Cáceres se manifestó así al preguntarle sobre su relación con uno de los empresarios señalados por la investigación judicial, Alberto Montesdeoca. "Ese es un chico joven, me parece, que tiene una quesería", contestó Espinosa.

Ante las aparentes dudas de Espinosa, la juez le recordó que "le visitó en Guzmán 'El Bueno', en la sede de la Guardia Civil". "Si usted no tiene nada que ver con esto, ¿qué finalidad tiene poner en medio la institución, la imagen y la seriedad que evidentemente proyecta?", cuestionó ella.

"Yo no sabía quién era este señor. A mí me dicen: 'Voy a tomar un café contigo y viene un amigo'; y yo digo: 'Bueno, pues venga'. Y luego me dicen quién es él, que tiene una quesería familiar, que tiene buen queso", relató para añadir que después se fueron a comer juntos. "Pero esto era para meterlo otra vez en la red de Marco Antonio", apostilló en alusión al supuesto 'mediador', el empresario Marco Antonio Navarro Tacoronte.

Tras esta respuesta, la magistrada insistió: "¿Sabía que el quesero tenía un expediente con la devolución de una subvención de más de 70.000 euros y que la finalidad que pretendía era la solución de sus problemas?". "Ni pude hacer nada ni hice nada, porque hay cosas que las tengo muy claras... Y eso no tengo ninguna competencia ni conocía a nadie ni iba a hacer nada", zanjó él.

"Pero llegaron a reunirse y comer juntos"

En la misma línea, la instructora le afeó que negara conocer tanto al entonces diputado socialista como a su sobrino Taishet Fuentes Gutiérrez, a los que la investigación judicial sitúa en la cúpula de la trama junto al propio general y a Navarro Tacoronte.

"Pero llegaron a reunirse y comer juntos", subrayó ella, en alusión al sobrino de Fuentes Curbelo, ante la reiterada negativa del general Espinosa al ser preguntado sobre si le conocía.

La magistrada también se interesó por las tarjetas prepago que, según el sumario --al que ha tenido acceso esta agencia de noticias--, exigía el general Espinosa a cambio de mover sus supuestas influencias.

Él aseguró que ningún empresario le dio nada ni él lo exigió, afirmando que "el único" que le dijo que le daría una tarjeta prepago fue Navarro Tacoronte para que cuando empezaran a trabajar juntos, una vez jubilado el general, la usara para "gastos protocolarios". "Pero nunca me hizo entrega", sostuvo.

Frente a ello, la juez espetó: "¿Y cómo es posible que haya conversaciones suyas solicitando una de esas tarjetitas?". "Él me dijo que me iba a dar una tarjeta y yo le dije: 'Cuándo me vas a dar la tarjeta'. Pero nunca me la dio", replicó.

Con todo, la juez terminó preguntando si no se cuestiona que "es parte del entramado", dada su intervención, con reuniones con empresarios cuya finalidad es "celebrar contratos y operaciones": "¿No se lo plantea?".

Carga también contra 'Tito Berni': "Usted no es Lego"

Durante el interrogatorio a Fuentes Curbelo, el 22 de febrero, Lorenzo-Cáceres también le echó en cara el uso de las instalaciones del Congreso de los Diputados para sus presuntas corruptelas, después de que 'Tito Berni' relatara que un día quedó con un empresario canario en la Cámara Baja.

"Comimos una vez en la cafetería del Congreso de los Diputados", dijo, a lo que la instructora volvió inquiriendo si "es normal este paseíllo de empresarios" por la sede legislativa. "Es habitual que muchos empresarios vengan al Congreso a exponer sus problemas e intentar solucionar", justificó Fuentes Curbelo.

Pese a ello, la juez insistió: "Habiendo un director de Ganadería, que es su sobrino, que le precede en el puesto, ¿tienen que ir al diputado del Congreso en la sede de Madrid?".

Ya en su respuesta al fiscal, 'Tito Berni' manifestó que "él se presentó en el Congreso de los Diputados para ir a la cafetería" y eso hicieron, poniendo de relieve que había muchos empresarios que le pedían ir. "Hay quien me pide visitas guiadas del Congreso", anudó.

La juez también reaccionó cuando Fuentes Curbelo defendió que su relación con Navarro Tacoronte era solo "de personas conocidas". "A una persona conocida por qué le facilita usted en 17 ocasiones números de cuenta bancarios, porque a un conocido no se le dan datos de índole personal", recalcó.

Frente a la versión trasladada por 'Tito Berni', la magistrada enfatizó que "no se llega a entender que los datos de la esfera personal de uno, que pueden comprometer a tanto, se puedan facilitar, además por Whatsapp". ¿Qué pago pretendía recibir en esa cuenta?", agregó. Ninguno, contestó él.

No conforme con esa respuesta, la instructora ahondó preguntando a Fuentes Curbelo cómo era posible que facilitara dichos datos "a una persona que no sabe ni quién es, que no conoce nada, ni si viene, a dónde va, de dónde procede, a qué se dedica".

En este contexto, llamó la atención sobre el cargo y la formación de 'Tito Berni'. "¿Esa es la relación habitual que usted entabla con las personas? Usted es diputado en el Congreso de los Diputados. ¿La prudencia no se tiene que tener en este tipo de gestiones?", lanzó, para rematar: "Es usted asesor fiscal, no es lego. No es una persona no formada (...) Por favor, la mera prudencia. ¿Le parece normal?".