Supervivientes 2023 arranca este mismo jueves y Sálvame no ha perdido la oportunidad de adelantar detalles de sus participantes. En el foco del programa lleva unos días Alma, hija de Raquel Bollo, ya preparada en Honduras para la aventura.

Así han comentado los colaboradores de la tertulia de Telecinco ante el inminente estreno de la nueva edición del reality. Además, el programa ha hablado con la expareja de la participante y padre de su hija, Juanjo Peña, quien ha expresado su miedo.

"Ya se verá poco a poco y se irá descubriendo cómo son, tanto ella como su hermano. Ella tiene más carácter. Una vez ha dado el paso de meterse de lleno en la televisión, tanto que no quería, imagino que intentará mantenerse ahí el mayor tiempo", ha declarado su expareja, a quien no le ha sorprendido que se apunte al concurso: "Es una vía que tiene la familia y cuando lo necesitan pueden acudir a ella".

"Es una chica que no se calla, que dará de qué hablar, que dará juego. Tendrá mucha gente en contra por eso", ha descrito. También ha manifestado que no tiene ningún temor de la participación: "Yo no le temo a nadie ni a nada y no he hecho nada para que me salpique".

Por su parte, Patiño se ha atrevido a compartir en directo la verdadera razón por la que la hija de Raquel Bollo habría cortado con Juanjo Peña: "Ella se empieza a aburrir porque empieza en la facultad, tiene nuevas ambiciones, intereses, nuevos amigos... Que contrastan con él".

La presentadora se ha sorprendido tanto con su participación en Supervivientes como "verla en el Deluxe": "Cuando la vi con su madre allí me quedé totalmente paralizada. A mí lo de los estudios me llama muchísimo la atención, que los haya dejado aparcados". Además, ha señalado que cree que ella "quiere ayudar a su madre también".