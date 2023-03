Siete de cada diez personas que duermen en la calle en Barcelona carecen de la esperanza de acceder a un lugar donde vivir

El 70% de las personas que viven en la calle en Barcelona, siete de cada 10, no tiene expectativas de poder acceder a una vivienda o a un alojamiento. Así se desprende de una encuesta a sintecho que ha presentado la Fundació Arrels este jueves, que también muestra que estos llevan de media cuatro años y cuatro meses durmiendo en la vía pública.

El director de la entidad, Ferran Busquets, ha calificado este dato de "escalofriante" y ha informado que este tiempo medio ha aumentado respecto a antes de la pandemia, cuando era de tres años y cinco meses. Busquets ha señalado que vivir en la calle tiene un "impacto" negativo sobre la salud física y mental, mientras que la jefa de Acogida de Arrels, Marta Maynou, ha apuntado que "hay un grave deterioro a partir de los seis meses", que "hace más difícil tener habilidades para cambiar de situación".

"La espera lleva a las personas a una situación crítica", ha dicho, y ha lamentado "la insuficiencia de recursos, y las dificultades burocráticas" con las que se encuentran las personas sin hogar a la hora de intentar acceder a uno.

La encuesta, que la Fundació Arrels realizó el 15 de junio de 2022 a 354 de 1.231 sintecho que localizó, refleja, por otro lado, que el 42% no tiene a nadie de confianza con quien contar. "Es estar solo en el mundo", ha afirmado Maynou, que ha criticado que, sin embargo, solo se garantiza a las personas que duermen en la calle la cobertura de "necesidades demasiado básicas", como "la alimentación y la higiene".

El informe señala, además, que uno de cada cuatro encuestados ha vivido varias veces en la vía pública a lo largo de su vida, ante lo que Busquets ha dicho que las soluciones habitacionales temporales tienen un "impacto negativo" y ha defendido las "definitivas". En este sentido, ha reclamado "espacios pequeños" para alojar a los sintecho, como por ejemplo, pisos. "Los equipamientos muy grandes y masificados no son óptimos", ha afirmado Maynou, que ha dicho que tienen demasiados requisitos de acceso, como por ejemplo, que las personas sin hogar no lleven demasiadas pertenencias a cuestas o que no tengan animales de compañía.

(Habrá ampliación)