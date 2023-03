La Sala Sidecar cumple y celebra 40 años en el trono de la música en directo barcelonesa

40 horas sin parar de música y actividades celebrarán por todo lo alto las cuatro décadas de una de las salas de conciertos míticas de la ciudad de Barcelona, la Sidecar de la plaza Reial. Esta gran fiesta llena de sorpresas tendrá lugar entre los días 24 y 26 de marzo y además de actuaciones en directo incluirá vermuts, sesiones radiofónicas y podcasts en vivo.

Los promotores de este templo musical de referencia en la capital catalana han puesto de manifiesto este jueves su papel como "pista de lanzamiento" de artistas a lo largo de estas cuatro décadas. Músicos que de la escena emergente y, desde su escenario, se hicieron estrellas de alcance tanto nacional como internacional.

Del mismo modo, han recordado que cantantes y formaciones más que consolidadas tampoco faltan a su cita especial con la Sala Sidecar y han puesto como ejemplo los nombres del británico Pete Doherty, de Manu Chao o de los catalanes Els Catarres y Albert Pla.

Sesión de música de club en la Sala Sidecar, que está de 40 aniversario este mes de marzo. SALA SIDECAR

A pesar de nacer en la década de los años ochenta del siglo pasado, la sala ha sabido adaptarse a las nuevas tendencias musicales y " al espíritu polivalente y rupturista de las últimas generaciones" de músicos y de público, han recordado sus gestores.

En la actualidad, el espacio acoge sesiones semanales de DJ y actuaciones en directo, pero a lo largo de todos estos años también ha sido la sede de proyecciones de cine, de obras de teatro, de espectáculos de cabaret o de exposiciones de fotografía, dando muestra de su espíritu completamente ecléctico a nivel artístico.

Santi Balmes publica 'Bajaré de la luna en tirolina': La cultura ha sido "médico del alma" 20M EP

Gerard Quintana, Santi Balmes y The New Raemon

Las celebraciones comenzarán con fuerza el próximo viernes 24 de febrero con la fiesta '40 hour party people'. Arrancará a las 14 horas con la inauguración de una muestra de la artista Cristina Daura, un debate sobre la industria musical con la participación de los cantantes catalanes Gerard Quintana (Sopa de Cabra), Santi Balmes (Love of Lesbian) y The New Raemon, y con la actuación de Mushkaa (21 horas) o lo que es lo mismo, Irma Farelo, una artista de tan solo 18 años.

Ya en el sábado, proseguirá la conmemoración con una sesión de música de club. Cristina Daura exhibirá sus ilustraciones, que se caracterizan por usar una estética “infantil” pero con la perversidad de alguien que no acaba de estar bien de la cabeza.

Jorge Martí la Habitación Roja

Ya el sábado 25 de marzo, se irán alternando sesiones de 'podcast' y de radio en directo con la presentación del libro conmemorativo 'Este no es el libro del Sidecar' (narrado desde el punto de vista del Roberto Tierz, fundador y director de Sidecar desde 1982 hasta la actualidad), una chocolatada con música rock para niños (16.30 horas) y un concierto a cargo de La Habitación Roja (21 horas). Los valencianos se estrenarán en la Sala Sidecar en la segunda jornada de celebración, que acabará con otra sesión de club con los DJ Donovan, Clara Rigby o Monraker.