Por qué los gatos se quedan con la boca abierta

Si algo caracteriza a los gatos son sus particulares, graciosos y, sobre todo, misteriosos comportamientos. Puede que alguna vez hayas observado que tu minino abre ligeramente su boca, como si estuviera hipnotizado durante unos segundos, cuando olfatea algo. Pero, ¿a qué se debe? Esta expresión facial con la que parecen estar asombrados está relacionada con lo que se denomina como reflejo de Flehmen y sucede en algunos animales felinos debido al órgano de Jacobson.

Este órgano, también conocido como vomeronasal, se ubica entre el paladar y las fosas nasales de los gatos y, a través de este reflejo, "recoge el olor en la boca y usa su lengua para moverlo hacia este órgano", explican en Advance Affinity. Gracias a este curioso órgano, nuestro compañero felino es capaz de analizar cualquier olor que capte su atención, aunque generalmente lo utiliza "para analizar las feromonas de la orina de otros gatos y saber así si son macho o hembra, o si una gata está en celo", entre otras funciones.

En qué consiste el reflejo de Flehmen

Los gatos son animales capaces de detectar sustancias "que no son volátiles", como las feromonas. Dichas sustancias químicas envían mensajes "a través de los distintos estímulos nerviosos hacia el cerebro, que a su vez los interpreta", lo que permite que reciba determinada información, como si una gata está en celo, añade en Experto Animal la adiestradora especializada en modificación de conducta, Mercè Garcia.

El órgano de Jacobson se encuentra en el hueso vómer, entre la nariz y la boca, y es fundamental para los instintos de caza y reproducción, al ser uno de los encargados de recibir la información del entorno. Cuando observamos que nuestro gato olisquea algo y se queda con la boca medio abierta, lo que realmente ocurre es que "levantan ligeramente el labio superior para crear un mecanismo de bombeo que permita que los olores lleguen al órgano de Jacobson" y facilitar así la entrada de las feromonas con la que reciben la información.

Por eso es habitual ver este comportamiento en nuestros gatos, por ejemplo, cuando olisquean la ropa en casa, como si estuvieran captando los olores a través de la boca. Aunque, en realidad, están atrayendo estas partículas químicas hacia su órgano de Jacobson para interpretar mejor la información.

No obstante, los gatos no son los únicos animales que poseen este órgano tan particular, ya que está presente en otras especies, como los caballos o las cabras. De hecho, un comportamiento natural de los perros que también puede sorprendernos es cuando lamen la orina de otro perro, y que está relacionado con este mismo órgano. Probablemente lo hagan para "conocer información relativa de otros canes, como su alimentación, el sexo o el ciclo estral de una perra", añade la experta.