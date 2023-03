ElXokas se sincera sobre el negocio millonario que rechazó: "Mis valores están por encima de todo"

Ser streamer es una de las posiciones en redes sociales más privilegiadas, ya que, al contrario que TikTok o Instagram, los creadores ganan dinero a través de las suscripciones y donaciones de sus seguidores. Sin embargo, según ha revelado ElXokas, hay maneras más rápidas de multiplicar el patrimonio.

Se trata de la publicidad. Muchos de los influencers de Twitch se benefician de contratos que pueden llegar a ser millonarios con las marcas. No obstante, él ha llegado a rechazar incluso "tres millones de euros por tres meses de trabajo".

El gallego se está haciendo viral por un discurso donde revela que se ha negado a hacer ninguna campaña relacionada con los juegos de azar y las apuestas, perdiendo así grandes cantidades de dinero.

"Sería el triple o cuádruple de rico de lo que soy", ha asegurado. "Si me hubiera asegurado al carro, no creo que hubiese afectado a mi carrera, pero no lo he hecho porque creo que es inmoral".

Asegura que, con apenas tres o cuatro directos, al menos, hubiera conseguido ganar millones de euros. Una oferta muy suculenta que, como recuerda, la mayoría de streamers españoles ha rechazado.

"Todos tenemos aquí bastante claro que es muy nocivo para la audiencia", ha añadido, aunque él es consciente de que, dado que la edad media de sus seguidores es más elevada, no sería tan peligroso. "Yo podría hacerlo. Estaría en mi derecho, pero sería inmoral para la gente que tenga una audiencia muy jovencita".

"No sabemos cuánto va a durar Twitch ni cuánto va a durar el Prime, pero yo sí que sé que en tres meses habría ganado tres millones de euros. Y se acaba mi vida. Así de claro", ha reflexionado.

Considera una oportunidad que podría solucionarle la vida a cualquiera y que, para muchos, sería una decisión complicada que terminarían aceptando. "Yo siempre os digo que no soy comparable y esa es la demostración", ha concluido.

Se considera el mejor en su trabajo y, por eso, en los últimos años ha conseguido amasar millones igualmente y comprar un piso en Madrid con un valor de 2 millones de euros.