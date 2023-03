Las entrañas de los museos de Barcelona, a la vista en la séptima edición del 'In Museu'

La séptima edición de la jornada In Museu se celebra este sábado 4 de marzo, con la particularidad de que en esta fiesta ciudadana organizada por el Ayuntamiento de Barcelona el público tiene acceso a espacios que habitualmente no están a su alcance porque solo pueden usarlo el personal de las instalaciones museísticas. Una de las atracciones de In Museu para los participantes es tener la oportunidad de entrar en contacto con los profesionales que trabajan en estos centros y que, por ejemplo, se dedican a tareas como las de restauración de obras o conservación de archivos.

En esta edición participan 13 instituciones museísticas que ofertan un total de 2.250 plazas y 112 sesiones o visitas. Los que se hayan inscrito a las mismas podrán participar, en el caso del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA), en la visita a los almacenes donde se guardan las piezas de su colección, a los talleres de conservación y restauración de obras y al archivo y la biblioteca del Centre d'Estudis i Documentació.

En el caso del Museu Marítim de Barcelona (MMB) se podrá visitar la atarazana tradicional, el taller de conservación y restauración, las reservas de la colección, el fondo histórico o el archivo general.

El nuevo espacio del MUHBA Padellàs o Casa de la Història de Barcelona del Museu d'Història de Barcelona permitirá mostrar este nuevo equipamiento en primicia. En el Museu Frederic Marès se podrá asistir a la restauración en vivo de una pieza de arte mientras que en el Monestir de Pedralbes se podrá acceder a la sala capitular y admirar el arco de bóveda con la Mare de Déu de la Misericòrdia, datada del siglo XV, y que ha sido restaurada.

El Laboratori de Natura del Museu de Ciències Naturals de Barcelona abre su archivo digital y El Born CCM también presentará novedades. Otros espacios museísticos participantes son el Parc de Montjuïc-Castell de Montjuïc; la Fundació Miró; el Museu Etnològic i de Cultures del Món; el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), el Museu de la Música y el Museu del Disseny de Barcelona.

Diferentes museos de Barcelona; Sábado 4 de marzo; barcelona.cat/inmuseu.