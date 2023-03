Patica1999 es uno de los tiktokers revelación de los últimos meses. Un joven granadino de 26 años que ha conseguido amasar más de un millón de seguidores con sus divertidos vídeos donde muestra las comidas que le hace su madre.

Ahora, gracias a una entrevista de Ahora Granada, muchos han podido conocer mejor al joven y no dejan de aplaudirlo por la actitud que tiene más allá de sus publicaciones.

En un clip muy viral, los usuarios han sentenciado que han hecho famoso "a la persona correcta", después de que revelara que decidió comenzar a trabajar tras graduarse para ayudar a sus padres.

Por una vez hemos hecho famosa a la persona correcta. Patica es todo lo bueno de España. pic.twitter.com/CYvgqqI9wn — Álvaro Escorial (@escorial_alvaro) February 28, 2023

Proveniente de un pueblo de 200 habitantes, ha comentado que, después de terminar el instituto, empezó a trabajar por la responsabilidad que sufrió al ver estado económico de su casa.

"Me gustaría probar cosas nuevas porque desde que me saqué los estudios estoy en el campo para salir adelante todos", ha declarado: "Gracias a Dios estamos bien, pero en ese momento vi que tenía que ayudar a mis padres porque ellos no podían".

"Yo quería hacer hostelería, pero en ese momento sabía que no se podía", ha añadido, orgulloso de su decisión: "Yo no quiero ver a mis padres pasar fatigas".

Un discurso tan diferente al que normalmente se pueden escuchar a otros influencers que ha reasegurado que Picota se merece todos los 'me gusta' que recibe en sus vídeos.

Su visión natural de todos los momentos de su vida, incluso mientras trabaja en el campo, ha atraído a miles de personas e incluso a grandes personajes como Ibai Llanos.

Según ha desvelado, el bilbaíno se ha puesto en contacto con él para aplaudirle por su trabajo y pedirle que queden a comer un día juntos para crear contenido. Por lo que Patica aún tiene mucha carrera por delante en redes sociales.