La inesperada relación de Susanna Griso y Carolina Molas, la madre de Íñigo Onieva

Durante los últimos meses, la polémica relación sentimental entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva ha ocupado todas las portadas y temas de conversación de los programas del corazón. Tanto que otros personajes secundarios de la historia como Carolina Molas, madre del empresario, se han convertido también en protagonistas.

Uno de esos programas en los que se ha tratado este noviazgo es Espejo Público, donde su propia presentadora, Susanna Griso, ha revelado que mantiene una relación con la consuegra de Isabel Preysler, lo que ha sorprendido tanto a sus compañeros de plató como a los espectadores.

"La conozco. He comido con ella, es encantadora", ha confesado la presentadora de Antena 3. Además, ha defendido la profesionalidad de su amiga, de quien dice que "sin esa repercusión mediática" actual ha podido vivir perfectamente gracias a su trabajo.

Esta confesión de Susanna Griso llega a la par que un comunicado de Carolina en el que pide a los medios que paren la persecución que está viviendo desde que saliesen a la luz las infidelidades de su hijo.

En él defiende su postura como "persona privada" que es y siempre ha sido, además de declararse "absolutamente celosa de mi intimidad y la de mi entorno".

La madre del empresario afirma que siempre ha intentado "mantener una relación de cordialidad, educación y respeto con los medios de comunicación", pero que estos han difundido sus imágenes por las que ha tenido que "soportar difamaciones y desmerecimientos injuriosos que han atentado contra" su derecho al honor y dignidad.

"Nunca he autorizado la utilización de mi imagen, nunca he concedido entrevista alguna, y nunca he revelado ninguna circunstancia de mi vida privada, ni la de mi entorno. Por lo anterior, les pido encarecidamente que respeten el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen de mi persona y de mi entorno, manteniéndonos alejados del foco mediático", ha declarado para sentenciar el comunicado.