Qué pensión de jubilación me corresponde si solo he trabajado 25 años

Uno de los requisitos indispensables para cobrar el 100% de la pensión contributiva por jubilación es haber alcanzado la edad ordinaria de jubilación y un número concreto de años cotizados. Para 2023, se deberán haber cumplido 66 años y cuatro meses de edad para tener derecho al 100% de la pensión de jubilación, o bien, tener 65 años y haber cotizado, al menos, 37 años y nueve meses. No obstante, sea por el motivo que sea, no todas las personas alcanzan esta edad de jubilación con los años cotizados necesarios para cobrar la pensión íntegra. ¿Significa esto que no cobrarán la prestación por parte de la Seguridad Social?

Al igual que el resto de pensionistas, aquellas personas que no alcancen el número necesario de años cotizados, sí tendrá derecho a acceder a una pensión contributiva, aunque la cuantía mensual será inferior, en función de la base reguladora, explican desde el portal de pensiones de Ibercaja.

Cómo calcular la cuantía de la pensión

En primer lugar, la normativa exige un mínimo de 15 años de cotización para poder acceder a la pensión por jubilación de la Seguridad Social, "de los cuales dos deberán acreditarse en los últimos 15 años anteriores al momento de acceso a la jubilación", indican en el portal de Jubilación de Futuro de BBVA. En este caso, se tiene derecho a una cuantía de la pensión que corresponde al 50% de la base reguladora.

Desde 2022 se tienen en cuenta las bases de cotización de los últimos 25 años, por lo que "se valorarán las bases de cotización de los últimos 300 meses (25 años), cuya suma será dividida por 350 (número de meses más pagas extras de los últimos 25 años)".

En este sentido, el importe de la pensión se calculará teniendo en cuenta la base reguladora, cuyo porcentaje se irá incrementando en función de los años cotizados. "En 2023, y en los siguientes años hasta el año 2026 inclusive, por cada uno de los 49 primeros meses adicionales a los 15 primeros años, se aplica un porcentaje adicional de 0,21 sobre la base reguladora", añaden en BBVA.

En el caso de haber cotizado durante 25 años, se tendrá derecho a una pensión que corresponderá al 74,92% de la base reguladora. La Seguridad Social dispone de un simulador en su sede electrónica que permite a cualquier ciudadano simular la edad con la que se puede jubilar y la cuantía aproximada, teniendo en cuenta las cotizaciones hasta la fecha. Se puede acceder a través de este enlace mediante cl@ve permanente, cl@ve PIN, vía SMS, certificado electrónico o DNI digital.