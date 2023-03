Eva Mendes revela cómo es educar a sus hijas junto a Ryan Gosling

La privacidad y hermetismo con el que Eva Mendes y Ryan Gosling llevan su vida privada es una rara avis dentro de la vorágine que es Hollywood. Se pueden contar las veces que han posado juntos en alfombras rojas o incluso las fotografías que hay de ellos tomadas por paparazzis. Ni siquiera en sus redes sociales. Pero por una vez la actriz ha querido hablar de cómo llevan ambos la educación de sus hijas, Esmeralda Amada y Amada Lee.

La intérprete de 48 años ha utilizado su cuenta de Instagram -él no tiene-para explicar cómo es su maternidad y la manera que tienen como matrimonio de que ambas tengan la confianza suficiente con ellos como para hablarles de sus problemas cotidianos.

"Cuando mis hijas se vean en problemas más adelante en sus vidas quiero que lo primero que piensen sea 'Tengo que llamar a mi madre' en lugar de pensar 'No, no puedo decirle esto a mi madre'. Eso es lo que estoy buscando, que puedan acudir a mí para cualquier cosa", ha explicado ante sus casi cuatro millones de seguidores.

Para ello, Mendes es la primera que no tiene reparos en pedirles perdón cuando, a menudo, se enfadada con ellas y no reacciona de la manera adecuada: "No importa lo mucho que algo me cabree, o lo mal que me porte sobre cualquier cosa que haya hecho con mis hijas, siempre voy a pedirles perdón para volver a conectar con ellas".

La actriz de Día de entrenamiento o Hitch, especialista en ligues ha afirmado que suele hablar con ellas y les cuestiona sobre cosas como "¿Te acuerdas cuando me tiraste la leche en el coche y yo iba conduciendo y reaccioné mal?".

"Normalmente, son muy comprensivas y me dicen: 'Está bien, mamá, me dijiste que tuviera cuidado', pero hay otras que me dicen: 'Sí, mamá, y no fue nada agradable'. Entonces yo siempre les aseguro que voy a trabajar en ello", ha puntualizado.

Mendes por tanto cree que ese tipo de conversaciones refuerzan la confianza con sus hijas, por lo que ha querido compartirlo con sus fans. "Este es el tipo de consejo sobre maternidad que he escuchado y que intento llevar a cabo. ¿Cómo espero llegar a conocerlas? Con la conexión. Siempre estoy tratando de conectar con ellas. Especialmente en los momentos más difíciles, cuando no querría [hacerlo] y preferiría estar enfadada", ha finalizado.