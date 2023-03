El nuevo kit de mascotas de Dyson que te cambiará la vida

Cuidar de una mascota es una experiencia maravillosa, pero también puede ser un desafío si quieres mantener una casa limpia y ordenada. Especialmente cuando se trata de perros y gatos, hay que estar muy pendiente del pelo que sueltan, ya que puede acumularse rápidamente en los muebles y las alfombras creando un ambiente poco higiénico.

Ahora bien, ¿cómo limpiar la casa cuando hay mascotas? Existen algunas normas de higiene básicas de las que debes tomar nota porque te ayudarán a lograr que tu hogar esté limpio: ventila a diario, utiliza fregonas y textiles de microfibra, humedece el trapo con el que limpias el polvo, lava sus cosas una vez a la semana, cepilla a tu perro o gato a diario o hazte con un aspirador potente.

Pero además, nuestra principal recomendación es invertir en utensilios de limpieza especiales diseñados para mantener tu hogar limpio y saludable. El último en llegar al mercado es el kit de limpieza para mascotas de Dyson, una verdadera revolución que no puedes dejar escapar. Tiene un precio de 60 euros pero, como expertos en descuentos, te contamos que puedes conseguir un mejor precio si estás atento a las ofertas Dyson de su web, donde publican rebajas cada semana.

Así es el kit de mascotas de Dyson

Dyson es una marca reconocida por sus innovadoras aspiradoras y por sus avanzadas tecnologías de limpieza. Se ha convertido en líder del mercado y ha sabido entender las necesidades de los hogares con mascotas. Con una gama de productos diseñados específicamente para abordar los desafíos de la limpieza en casas en las que se convive con perros y/o gatos, Dyson se ha posicionado como la opción más popular desde hace unos años. Su último lanzamiento, el kit de mascotas Dyson, un accesorio pensado para mantener el hogar libre de pelos, pelusas, caspa y ácaros.

Se trata de un 3 en 1 que cepilla y succiona el pelo suelto y la caspa, evitando que caigan al suelo ya que aspira las partículas directamente. La pieza principal es un cabezal con cepillo flexible y extraíble, con púas retraíbles para facilitar la limpieza. Ofrece un gran poder de succión y de filtración avanzada que, combinada con su tecnología anti-enredos, garantizará la higiene de tu animal de compañía.

Accesorio mascotas Dyson

Esta herramienta, diseñada para ayudar a los dueños de mascotas a mantener el pelaje limpio y saludable, viene con una tecnología para controlar el ruido y que el perro o el gato no se asuste o agobie con el sonido de la aspiradora. Sin embargo, no se recomienda si el animal se muestra muy sensible al sonido que hacen este tipo de dispositivos.

Está indicado para animales adultos tanto de pelo medio como de pelo largo, aunque no puede utilizarse en perros que tengan pelaje de tipo lana. Es compatible con todas las aspiradoras Dyson sin cable: Outsize, Dyson V15, Dyson V12, Dyson V11, Dyson Cyclone V10, Dyson V8 y Dyson V7. Incluye un adaptador y una manguera extensible pensada para los animales más grandes. Su precio es de 60€.

Minicepillo motorizado: un complemento indispensable

Este kit de cuidado para mascotas de Dyson llega para complementar a otro de los favoritos de la marca, el minicepillo motorizado. Se trata de una barra de cepillo cónica desenredante que sirve para eliminar el pelo de las superficies más complicadas, como camas, sofás, alfombras, asientos de coche o espacios estrechos.

Minicepillo motorizado Dyson

Especialmente útil para mascotas, tiene en su interior un tornillo que permite desenredar el pelo y un motor integrado que hace girar el rodillo hasta 5300 veces por minuto para eliminar la suciedad más incrustada.

El precio de este accesorio es 60 euros y es compatible con la Dyson V11, Cyclone V10, V8 y Dyson Outsize. Se incluye con la Dyson V15 y Slim V12.

¿Cuál es la mejor Dyson para mascotas?

Los accesorios especializados en mascotas de Dyson son el complemento perfecto para completar la oferta de aspiradoras que han diseñado pensando en mantener limpios los hogares con animales. Concretamente, la marca destaca dos dispositivos como los adecuados para estos casos: Dyson V15 y Dyson V12.

El modelo Dyson V15 es la aspiradora sin cables más potente e inteligente hasta el momento. Tiene una potencia de 240AW, pesa 3 kg y posee una autonomía de hasta 60 minutos. La luz muestra el polvo microscópico y cuenta con tecnología anti-enredos. Además, adapta la potencia de succión de forma inteligente en modo automático.

Si prefieres una opción más ligera, pero con las mismas prestaciones, tu modelo es el Dyson V12 Slim, ya que pesa 2,2 kg. Tanto la potencia como el tamaño del cubo son inferiores pero, por otro lado, es más fácil de manejar.

Ambos aspiradores son sin cables y tienen incluido el cepillo motorizado. Pero también el cepillo iluminado Slim Fluffy, que hace visible el polvo invisible en los suelos duros, además de otros accesorios extra.