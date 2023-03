Marlango deja los escenarios: "A veces es mejor parar, respirar y volver a empezar"

Triste noticia para los amantes de la música. Marlango, una de las propuestas más singulares del pop español desde hace más de tres lustros, ha anunciado que deja los escenarios "durante un tiempo".

El grupo de la actriz y cantante Leonor Elizabeth Ceballos Watling y el pianista y compositor Alejandro Pelayo ha emitido un comunicado en las redes sociales en el que señalan: "Vamos a buscar la orilla y, cuando lleguemos, lo haremos saber".

"Queridos amigos, a veces (aunque de miedo) es mejor parar, respirar y volver a empezar", ha escrito una de sus integrantes, Leonor Watling.

Estamos bien y con ganas de tener canciones nuevas que cantaros, pero hasta que las encontremos vamos a parar, pensar y escuchar.

"Estamos bien y con ganas de tener canciones nuevas que cantaros, pero, hasta que las encontremos, vamos a parar, pensar y escuchar. Espero con el corazón que podáis esperarnos", remata la actriz.

Grupo referencia

En 2021 celebraron sus primeros 15 años en la música. El primer álbum que editó, en 2004, fue Subterfuge, pero la trayectoria de este grupo está llena de auténticas joyas musicales como Dame la razón, It's all right, Poco a poco, Lo que sueñas vuela o Dinero, un tema en el que colaboró el aragonés Enrique Bunbury.

La música de Marlango es la conjunción con la máxima delicadeza y originalidad del jazz, el blues, la canción de autor, un pop envolvente y mágico; una progresividad exquisita; letras en español e inglés y una puesta en escena tan personal como sublime.