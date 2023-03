La metedura de pata de Pablo Motos con Karol G en 'El hormiguero' por la que pidió perdón: "La gente está apuntándome con un revolver"

Karol G fue este martes la invitada estrella de El hormiguero, programa en el que conversó con Pablo Motos sobre su carrera profesional y de temas de actualidad, como la reciente colaboración de la cantante con Shakira en la canción TQG. Eso sí, a la hora de hablar de ello, el presentador sufrió un lapsus por el que después tuvo que disculparse.

La artista estaba hablando de su manera de hacer música cuando Motos la confundió con otra compañera de profesión, Becky G, una de las artistas del momento en la escena de música urbana.

"El truco de por qué las canciones de Becky G luego tienen millones de visualizaciones, que no tiene nada que ver con una coincidencia ni con un golpe de suerte, sino con mucho trabajo", dijo.

Pablo Motos, conductor de ‘El Hormiguero’, le dijo por equivocación “Becky G” a Karol G durante una entrevista. 😂



La reacción de Karol. pic.twitter.com/0EUylpyXg8 — Becky G México (@BeckyGMexico2) March 1, 2023

Eso sí, después de emitir un vídeo, el presentador del espacio de entretenimiento no dudó en pedir disculpas por la inesperada metedura de pata.

"Antes me he confundido y he dicho Becky G, en lugar de Karol G, y hay mucha gente que está apuntándome con un revólver diciéndome que no voy a acabar el programa. Ha sido un error. Perdón, perdón", expresó. "No pasa nada, me pasa constantemente", respondió la invitada al programa, que aprovechó el error para saludar a su amiga desde el plató.