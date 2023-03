Tu horóscopo diario: jueves 2 de marzo de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 2 de marzo de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No te agobies ni te pongas en alerta por pequeños problemas laborales o económicos que en realidad no tienen importancia y muy pronto se pondrán en vías de solución. En estos momentos los planetas están claramente en tu favor, y eso no cambiará por algunas dificultades pasajeras, aunque sí vas a tener un día complicado.

Tauro

Los planetas más benéficos, Júpiter y Venus, fusionan sus energías y esto va a resultar altamente favorable para ti, tanto en los aspectos mundanos y materiales como también en los asuntos del corazón. Estás ante un gran momento para tomar todo tipo de iniciativas, mundanas o personales, y la suerte va a estar de tu lado.

Géminis

Es el momento ideal para romper con muchas cosas que te están agobiando y no te dejan avanzar, tanto en tu trabajo como en la vida sentimental o familiar. Tienes que elegir entre pensar en los demás y pensar en ti, porque te dispersas en asuntos que no tienen nada que ver contigo y desgastas la energía que necesitas para ti.

Cáncer

Haces mal en pensar que nadie te entiende o que nadie se pone en tu lugar. Es cierto que a la hora de sufrir estás solo ante la desdicha, pero te equivocas al pensar que otros no sufren contigo o no lo darían todo para que el destino te aliviara de aquello que te hace sufrir. Hay gente que te quiere de verdad y jamás te abandonará.

Leo

La buena estrella que te acompaña no apunta solo al trabajo, la elevación social o los asuntos financieros, también necesitas tener amor y ser feliz, incluso más que otras personas, y precisamente hoy tendrás una maravillosa sorpresa en ese sentido. Todo el amor desinteresado que das ahora volverá a ti de forma inesperada.

Virgo

No sufras ni llores por un amor perdido, porque quizás no se te ha ocurrido pensar que a lo mejor el destino te ha sacado de tu vida a una persona que no te convenía y a la larga habría acabado haciéndote daño. Este es un momento astrológico bastante favorable y si esa persona se fue ahora tienes que pensar que por algo será.

Libra

La combinación de las influencias benéficas de Júpiter y Venus te allanará el camino hacia una recogida de frutos en tu vida profesional y material. Ahora tendrás el premio a muchos esfuerzos realizados en semanas o meses atrás, incluso te podría llegar algún dinero que no esperas o solucionarse algún problema material.

Escorpio

Mantente firme en tus propósitos, no debes preocuparte por si los demás te comprenden o si aprueban lo que haces, o si van en dirección contraria a la tuya. Sabes muy bien lo que haces y que a la larga te llevará a la victoria, o a donde tú quieres. Ya lo peor ha pasado, a partir de ahora todo será algo más fácil y mejor para ti.

Sagitario

Tienes que decir adiós a muchas cosas que te preocupan o atemorizan, que te bloquean y no te dejan avanzar. Tu vida está a punto de dar un gran cambio positivo y entrar en una nueva etapa mucho más fructífera, pero para eso es preciso que dejes atrás las oscuridades del pasado y te abras a un futuro más esperanzador.

Capricornio

La fusión de energías benéficas de Júpiter y Venus te traerá, sobre todo, éxitos y reconocimientos en tu trabajo, la recogida de frutos tras muchos esfuerzos realizados desde hace tiempo, y en otros casos un cambio favorable en tu economía. Esta es una semana muy buena para ti, el tren de tu vida a veces tan solo pasa una vez.

Acuario

Este es un gran momento para avanzar, un tiempo de éxitos profesionales pero al mismo tiempo de gran realización en todo lo personal. Es algo parecido a un descanso en medio de la batalla de la vida, que ahora te brindan los astros. Actividad que dará sus frutos, y que lo hará con bastantes menos obstáculos de lo habitual.

Piscis

Tu vida siempre está orientada al sacrificio y al servicio, por ello tienes muy pocos momentos en los que verdaderamente te puedas sentir feliz o gozar de las cosas buenas de la vida, sin embargo, ahora vas a vivir uno de esos momentos, sobre todo en la vida íntima. Has dado toneladas de amor y ahora comienzan a devolvértelo.