ERC presenta su lema de precampaña al Ajuntament: "Maragall més que mai"

El candidato a la alcaldía de Barcelona por Esquerra Republicana, Ernest Maragall, ha presentado esta tarde en la Casa Rius su lema de precampaña: “Maragall, més que mai”. Durante el acto, se ha rodeado de alrededor de cincuenta personalidades que dan apoyo a su candidatura.

Entre ellos se han citado en la Casa Rius el músico Joan Chamorro, la arquitecta Maria Sisternas o el director del Primavera Sound, Alberto Guijarro. También han acudido a la cita los consellers Joaquim Nadal y Carles Campuzano, así como los miembros del consejo asesor de la candidatura Joan Ignasi Elena, Raúl Romeva y Joan Queralt, junto al exconseller Carles Mundó y al exeurodiputado Josep Maria Terricabras. Destacar finalmente la presencia de los exregidores Maria Buhigas y Miquel Puig.

El candidato de Esquerra ha agradecido en el inicio de su intervención la presencia de estas personalidades “en el momento de un viaje que justamente empieza”. Seguidamente, el discurso ha entrado más en materia electoral para denunciar que en Barcelona “está todo prohibido”, en referencia a las políticas de Ada Colau. Pero también ha rechazado el modelo de del candidato de Junts, Xavier Trias, que “regaló la ciudad a los intereses privados, a los intereses turísticos y a los coches".

"Alcalde de todos"

En este sentido, aseguró que será "el alcalde de todos, no de un grupo, no de una ideología, no de unos objetivos. Seré el alcalde de Barcelona, que de eso se trata". Según Maragall, la ciudad “demanda tres cosas: convicción, respeto y emoción”. Remató señalando que su “alianza actual es con los ciudadanos”.

Ernest Maragall ha reivindicado “pasión positiva” por la ciudad, pero también ha advertido que “con la pasión no es suficiente”. En este momento, ha citado a su hermano, el exalcalde Pasqual Maragall, recordando una frase que le decía: “Para ser progresista solo hace falta trabajar y ser honesto”. Maragall ha pedido esas dos cosas, "trabajo y honestidad", para quienes quieran trabajar con él.

El candidato republicano al Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall. ERC

La intervención del candidato ha continuado reivindicando que “lo que necesita Barcelona" es una ciudad "activa, que avance, pero que sea amable con sus vecinos". Según Ernest Maragall, la ciudad "ha perdido el rumbo", y ha reclamado “conocimiento, en todos los sentidos”.

Manifiesto

El alcaldable de Esquerra ha reconocido que el acto celebrado esta tarde no era “para explicar programa”, y durante el acto se ha presentado un manifiesto que afirma que Maragall es "la persona capaz de liderar un nuevo período en la ciudad y de volver a hacer de Barcelona una gran ciudad europea”. Así, el texto reclama que la ciudad no ha de dejar “nadie atrás". El manifiesto habla de una nueva mirada en contraposición a "experimentos fracasados o conceptos obsoletos". También se habla de concordia y de no “enfrentar a una parte de la ciudad contra la otra”.