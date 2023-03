El número efectivo de parados, es decir, los desempleados apuntados en la listas del SEPE incluyendo a los fijos discontinuos, habría aumentado en 315.000 personas en el último trimestre del año pasado. Una cifra que contrasta con el registro oficial que publica cada mes el Ministerio de Trabajo -que no incluye a los trabajadores fijos discontinuos inactivos en busca de empleo,- que refleja que el desempleo se redujo en 34.000 personas en el tramo final del año.

Así lo sostiene el Observatorio Trimestral del Mercado de Trabajo, un estudio publicado este miércoles por siete expertos de Fedea en el que se desgranan las últimas estadísticas en materia laboral. El informe, que firman siete expertos adscritos a este think tank, apunta a que entre septiembre y diciembre del año pasado el número de desempleados con relación laboral ha seguido creciendo. Para los investigadores, esta categoría la forman "esencialmente trabajadores fijos discontinuos en situación de inactividad". Por tanto, si se suma a estos demandantes de empleo a la cifra de parados oficial que publica el ministerio cada mes, el balance definitivo sería de 315.000 desempleados más.

Los expertos de Fedea señalan también que la evolución del empleo y la afiliación de los fijos discontinuos "siguen mostrando un patrón sorprendente". Así, mientras en la segunda mitad de 2022 se firmaron más de dos millones de contratos fijos discontinuos, el número de afiliados que trabajaban con este tipo de contrato apenas se ha movido. Un fenómeno que los investigadores asocian a "las elevadas tasas de baja" de estos trabajos, que se producen fundamentalmente cuando pasan a la inactividad.

El contrato fijo discontinuo ya existía antes de que el Gobierno aprobara la reforma laboral en diciembre de 2021. Este tipo de contrato está diseñado para empleos en los que la actividad se concentra en periodos determinados del año con parones en otros. Sin embargo, después de que la reforma restringiera el uso de la contratación temporal, su uso se ha multiplicado. En concreto, en la segunda mitad del año pasado se firmaron hasta diez veces más contratos de este tipo que en el mismo periodo de 2019.

Como hasta este año el número de parados fijos discontinuo era residual, este tipo de demandantes de empleo quedaba fuera de la cifra oficial de parados que Trabajo publica cada mes. No en vano, no dejan de ser personas con un contrato en vigor aunque no estén trabajando en ese momento. Sin embargo, tras la proliferación de estos contratos, varios centros de estudios e incluso los sindicatos han reclamado al departamento que dirige Yolanda Díaz que especifique cuántos fijos discontinuos están realmente inactivos y buscando empleo. Una cifra que Trabajo se ha comprometido a publicar, pero que todavía no se ha difundido.

Éxito en la reducción de la temporalidad

El informe de Fedea apunta también a que el "objetivo primario" de la reforma laboral, es decir, reducir la excesiva contratación temporal en España, "se está alcanzando con éxito". Prueba de ello es que, mientras que en 2019 el 91% de los contratos que se firmaron fueron temporales, este porcentaje se redujo al 56% en 2022.

En todo caso, el documento recuerda que a finales de 2022 todavía quedaban en España 12 ocupaciones con una tasa de trabajadores temporales de más del 25%, con un fuerte protagonismo de la administración pública y la sanidad.