Luis Font (Locomía) tiene una personalidad arrolladora, pero en su mirada todavía se ven resquicios de depresión y tristeza. La mala relación del artista con su hermano Xavier le arrastró a vivir entre tinieblas durante casi tres décadas.

¿Dónde ha estado todo este tiempo?He estado librando muchas batallas y recomponiéndome no solo físicamente, sino también mentalmente. He estado en un agujero negro infinito, lleno de mucha tristeza, mucha soledad y mucho dolor. También he estado perdiéndome miles de momentos en compañía de mi gente querida, esas pequeñas cosas que son tan importantes y que son la clave para una vida plena.

¿Vuelve dispuesto a quedarse?Por supuesto, quiero mostrar de una vez por todas quién es realmente Luis Font. Regreso dispuesto a ser feliz, a rodearme de gente que me quiere, a alejarme de la gente tóxica y a disfrutar al máximo de lo que la vida me ofrece. Tengo mucho que ofrecer. ¿Cree que murió de éxito?A pesar de haber vivido muy intensamente, quizás demasiado, nunca he sentido que me moría de éxito. Eso era una consecuencia de un trabajo que amaba y que día a día estaba construyendo: esa magia llamada Locomía. Si te paras a pensar, el éxito es solo un reconocimiento público. Lo importante es poder exprimir cada momento y cada experiencia sin importar nada más que eso. La experiencia más importante fue Locomía, ¿cómo lo describiría ahora?

Es la magia con mayúsculas, es un proyecto que se lleva en el ADN. A pesar de que ha pasado mucha gente moviendo el abanico, Locomía somos muy pocos. Locomía es libertad, transgresión, reivindicar sin reivindicar nada.

¿Guarda rencor a la formación?No, en absoluto. Locomía es mucho más que un conflicto, es tan grande y tan inmenso que solo tengo palabras de agradecimiento. ¿No ha sufrido con todo lo que ha ocurrido?Sí, he pagado un precio muy alto, pero este peaje me ha hecho sentirme, a día de hoy, totalmente indestructible. ¿Se ha sentido maltratado por la industria?No lo sé, pero sí puedo decir que en la industria musical he encontrado personas buenas, malas y regulares. Por desgracia, la industria está llena de superficialidad. Por el que me he sentido maltratado ha sido por mi hermano. En el documental sobre el grupo se abordan las diferencias que hubo por temas económicos, ¿salió usted perdiendo?Yo he perdido mucho más que dinero: he perdido muchos años de mi vida, momentos muy inportantes que nunca volverán. En definitiva, más que el dinero me duele haber perdido tanto tiempo.

Tras la disolución de Locomía llegó la depresión…Desgraciadamente, después de ser apartado del grupo, sin motivo alguno, por el hombre con el que comparto apellido, caí en una depresión terrible. Dejé de ser una persona para convertirme en un zombie. Y después de eso, ya solo queda evolucionar hacia la felicidad. ¿Le han pedido perdón?No, pero no estaría mal que alguien levantara la mano y lo hiciera. Hay mucha gente que no se ha portado bien conmigo.

Y, usted, ¿ha pedido perdón?En mi día a día pido perdón cuando me equivoco o no actúo bien. Sin embargo, en relación con Locomía creo que no he hecho nada más que luchar por el proyecto.

Es usted un hombre muy sensible, ¿cree en el amor?Creo en el amor porque es un sentimiento imprescindible que se puede manifestar de muchas maneras y tener nombres diversos. Yo soy hipersensible, pero también hiperactivo e hipersexy.

