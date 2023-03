Patricia Rite se dio a conocer en el mundo de la televisión en 2015 tras su participación como pretendienta en Mujeres y hombres y viceversa, dispuesta a enamorar a Lukas Ablático, uno de los tronistas por aquel entonces.

Tras su paso por el programa, la joven se adentró en el mundo de las redes sociales y en la actualidad cuenta con casi 80.000 seguidores en Instagram.

Hace cuatro años le diagnosticaron un cáncer metastásico y, aunque trata de no perder la sonrisa, la de Huelva ha recibido una mala noticia en relación con su enfermedad.

"El TAC no ha ido como yo me esperaba, tengo la cabeza que siento que ahora mismo me va a explotar en cualquier momento. Me encuentro muy triste, con mucha pena, y por primera vez con un poco de miedo", es como empieza el texto que Rite ha publicado en su Instagram.

La influencer ha explicado ante sus seguidores que "lo poco que tenía sano, ya no lo está". "Hay opciones, tratamientos experimentales y acceder a inmunoterapia, pero cada vez son menos y se acaban", apunta.

"Sé como soy y que hoy el día me toca así. Mañana o en unos días me repondré", asegura, a sabiendas de que, por mucho que haga esfuerzos, "la enfermedad va tomando terreno y no se controla, desespera y frustra".

Una de las cosas que más le duele es ver a sus seres queridos sufrir, pero ella no tira la toalla. "Como siempre digo, que dure lo que tenga que durar, pero que esperemos que sea lo máximo posible", concluye en su escrito.

Tras este profundo mensaje, Patricia Rite ha recibido el cariño y el apoyo por parte de sus seguidores y allegados, que siempre están ahí para arroparla y brindarle todas sus fuerzas y energías.

"Como tú dices, hay más opciones, y alguna va a funcionar seguro. Vas a conseguirlo", le comenta la actriz Luna Fulgencio, "Vas a salir a delante, eres una guerrera", apunta Omar Montes, "Mi madre está en el mismo proceso que tú y lo único que pedimos es ensanchar la vida. Que el tiempo sea de calidad, no de cantidad", reflexiona una seguidora.