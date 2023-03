Cansada de los comentarios que Alicia Senovilla ha lanzado sobre Belén Esteban en los últimos días, la colaboradora ha querido demostrar en Sálvame que una de las afirmaciones de la presentadora es mentira. Con una fotografía ha mostrado que ella nunca la salvó.

La colaboradora ha interrumpido las teorías de sus compañeros sobre la fijación de la presentadora con ella dos décadas después de coincidir en televisión. "Ayer en la reunión hablé con una persona con la que hacía como 15 o 16 años que no hablaba, y le doy las gracias", ha comenzado a decir.

"Me pasó una foto que yo no sabía que me habían hecho el día que supuestamente me salvó la vida Alicia Senovilla. Es mentira, no me la salvó ella", ha indicado la de San Blas. Y es que, entre los reproches a la madrileña, el marido de la presentadora en aquel entonces había asegurado que tanto él como su mujer salvaron a Belén Esteban en un desmayo por una posible bajada de azúcar.

Por ello, ha enseñado la prueba gráfica que demostraba que ella no estuvo allí. Eso sí, solo se la ha enseñado a Jorge Javier Vázquez para respetar la identidad de quien le hizo llegar la imagen, pues dicha persona se encontraba en ella.

"Esto es en la cadena Antena 3. Como ves, estoy con esta persona, con sueros y con médicos", ha comentado mientras el presentador miraba la fotografía. Además, le ha pedido que lea para sí mismo los mensajes de "la persona conocida".

"Lo que hace esa persona es contar con pelos y señales lo que le ocurrió a Belén ese día", ha defendido Carmen Borrego. La colaboradora ha aprovechado para dar las gracias tanto al ya fallecido Jesús Hermida como a su mujer por la ayuda de aquel momento. "En la imagen no se ve a Alicia Senovilla", ha dejado claro, por su parte, el presentador.