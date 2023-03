Raúl Triguero, reportero de 'Sálvame', desvela en directo que le han pedido matrimonio: "Que me ayude Kiko Matamoros con la boda"

Raúl Triguero, reportero de Sálvame, ha tenido un protagonismo especial en el programa de Telecinco este miércoles. Y es que el periodista ha contado que se ha comprometido con su pareja tras cinco años de relación, y ha mostrado la alianza.

El programa ha conectado con su compañero precisamente para conocer más detalles de la tensión entre Alicia Senovilla y Belén Esteban. Sin embargo, antes de que se pronunciara, Jorge Javier Vázquez le ha pedido que se quitara el guante, que tenía que mostrar algo nuevo.

Triguero, nervioso y manifestando su frío, se ha prestado a hacer público su compromiso enseñando su anillo. "Me pidió matrimonio mi novio el otro día", ha anunciado. "Fue en Cádiz, en una playa de noche, fuimos a ver el atardecer".

También ha dado los detalles de la pedida: "Yo no me esperaba nada, pero me dio una cosa con un sobre y una tarjeta que iba contando nuestra historia. En la caja había unos Playmobil vestidos de novio. Luego me dio el anillo y me pidió que nos casáramos", ha contado con una risas nerviosa.

"Le dije que sí y ahora a prepararlo todo. Todavía no hay fecha", ha explicado Triguero. Además, ha pedido colaboración de un compañero que se casa en unos meses: "Que me ayude Kiko Matamoros". Por otro lado, ha contado cómo se conocieron él y su pareja: "Nos presentó un amigo en común. Vamos a hacer cinco años este año, así que va para largo".

No contento solamente con la descripción de la pedida, el presentador le ha preguntado por cuánto tardaron en acostarse desde que se conocieron: "Tres días, creo. Iba a ser el primero, pero no lo invité a casa porque no la tenía recogida", ha contado como anécdota divertida.