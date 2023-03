Las nuevas formas de llegar a los usuarios de ocio pasan por "adaptarse a lo que quieren, personalizando la experiencia para cada uno"

La pandemia, pero también el vertiginoso cambio de los tiempos y las fórmulas de entretenimiento ha hecho que el modo de consumo de ocio y servicios haya cambiado en los últimos años.

En las oficinas de la consultora ATREVIA en Madrid se celebró recientemente nuevo encuentro dentro del ciclo Explorando Océanos Azules, en el que se abordó el cambio de paradigma en el consumo del entretenimiento, así como las oportunidades y los retos para 2023 en este sector.

Moderado por Iván España Vidal, en la primera mesa, titulada Nuevas formas de llegar al consumidor: videojuegos, cine y televisión, participaron Fernando Ramírez (Sony/PlayStation), Victoria Tejero (Ubisoft), Israel Álvarez (20Minutos) y Darío Prieto (El Mundo).

"A pesar de las diferencias entre categorías de entretenimiento los retos a los que nos enfrentamos son parecidos y requieren entender mejor a qué van a responder los consumidores y cómo se puede llegar a ellos con mensajes relevantes", hacía ver Fernando Ramírez.

"El entretenimiento siempre va a existir, competencia siempre va a haber, pero los canales son complementarios entre sí. El entretenimiento cubre una necesidad espiritual del ser humano", añadía Ramírez.

Victoria Tejero afirmaba por su parte que "La capacidad de generar engagement con nuestras comunidades y los avances en tecnologías disruptivas, son dos de los factores que posiblemente han hecho que otros segmentos del entretenimiento se interesaran por el sector de los videojuegos. Dicha convergencia, así como los avances de la IA y el Marchine Learning, darán lugar a nuevas experiencias capaces de sorprender y de captar la atención del público". La experta aseguraba que sorprender al consumidor es una de las claves. "Para ello, esa convergencia que estamos viendo entre distintos segmentos del entretenimiento me parece apasionante, porque va a generar, sin duda, nuevas formas de entretenimiento".

Israel Álvarez aseguraba por su parte que "hoy en día no hay una cosa que cree más sentimiento de pertenencia que el entretenimiento y el ocio, pues tienden a ganarse esa parte del afecto de los consumidores para atraerlos y que se sientan parte de un producto". Que las televisiones se adapten a las nuevas formas de consumo y a los nuevos temas que interesan a los espectadores, será clave para el futuro, explicaba.

"Se ha notado que una parte importante del público que no pudo ir a las salas de cine durante la pandemia no ha regresado, eso significa que los consumidores se han refugiado en los servicios de streaming y no han vuelto a las salas, algo bastante dañino para el ecosistema cinematográfico", aportaba Darío Prieto, que insistía en la importancia de considerar la industria como un todo en el que convivan diversas fórmulas.

La segunda mesa del evento, titulada El entretenimiento en el mundo post-pandemia: deporte, música y podcasting, estuvo representada por Carlos Ruiz-Ocaña (LaLiga), Rodrigo González (Spotify), Lina Carlos de Vergara (DAZN) y Mercedes Agüero Pérez (The Core Entertaiment Science School).

Ruiz-Ocaña hacía ver que el interés crece, pero que desde donde se demuestra ha cambiado. "Nos dirigimos hacia un modelo de consumo cambiante y tenemos que adaptarnos a ello. Los aficionados al fútbol, especialmente los jóvenes, están incrementando su nivel de seguimiento de la competición, pero lo hacen de forma diferente al modelo de consumo de hace años, produciéndose un trasvase de las ventanas tradicionales a las OTT", explicaba.

"La digitalización ha acelerado un cambio en el comportamiento de los aficionados, que han cambiado las reglas del juego: buscan información en tiempo real pero que les entretenga, y quieren participar de la conversación y generar su propio contenido. Ya no estamos a expensas de lo que una televisión lineal decide ofrecer en su programación: sino que es el propio usuario quien decide lo que quiere ver, cómo y cuándo. Y esto es justo lo que ofrecemos las plataformas de streaming", aportaba Lina Carlos de Vergara, que añadía que "es clave seguir utilizando la tecnología y la innovación para adaptarnos a lo que quieren y demandan los usuarios, customizando y personalizando la experiencia a cada uno de ellos".

Rodrigo González hacía ver que en un mundo de imágenes el audio estaba pugnando por el podio del entretenimiento. "Estamos en un momento único del audio, los podcast son fundamentales, el consumo sigue creciendo, etc. Estamos intentando establecer un espacio donde todos puedan convivir y el consumidor lo encuentre todo en él", afirmaba.

En el ramo de la educación, Mercedes Agüero Pérez revelaba que "el gran reto que tenemos desde las universidades es formar a estudiantes que nos llegan por vocación para dedicarse a esta industria. Nos toca refinar esa vocación, potenciar el talento y que salgan al mercado con las máximas competencias".