Pilar Rubio fue una de las personalidades entrevistadas en el podcast de Laura Escanes, Entre el cielo y las nubes, espacio en el que ambas tocaron temas como la maternidad. De hecho, la reflexión que la presentadora lanzó sobre la baja maternal continúa desatando el debate en Internet.

La colaboradora de televisión, que es madre de cuatro hijos junto con el futbolista Sergio Ramos, recordó que se le reprochó la rapidez con la que se reincorporó a sus compromisos tras dar a luz.

"Se me criticó bastante porque me puse a trabajar siempre bastante pronto. O sea, daba a luz y, en cuanto me veía preparada, me ponía a trabajar", explicó en su charla.

No se pueden decir más tonterías en menos tiempo. pic.twitter.com/ChhC5uOK9z — Cricri (@buttercri) February 27, 2023

"Ya sé que hay una baja maternal. Yo no la tengo, soy autónoma. Si trabajo, cobro. Si no trabajo, no cobro. Me gusta ser independiente, no tener que dar explicaciones a nadie. En mi vida he sido así y lo seguiré siendo", apuntó.

La presentadora explicó que lo más importante en cualquier vínculo es "el amor". "Eso es lo bonito, y que nos juntemos porque queremos", sentenció.

Estas palabras quedaron recogidas en un fragmento que ha circulado en redes sociales como Twitter o TikTok, donde los usuarios han presentado distintas posturas frente al discurso de Rubio.

Hay quienes apoyan los comentarios de la entrevistada y su opinión sobre la conciliación. Sin embargo, hay otros que han valorado que sus palabras "hacen daño a la maternidad real", añadiendo que las personas autónomas sí pueden recurrir a un descanso por maternidad.