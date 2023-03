Zoe, de 'La isla de las tentaciones', habla por primera vez tras su ruptura con Josué Bernal: "He aguantado cosas muy fuertes"

Zoe Bayona y Josué Bernal se conocieron a principios de 2021 en Mujeres y hombres y viceversa y, desde entonces, habían estado juntos. Su romance les hizo presentarse a La isla de las tentaciones. Sin embargo, en su paso por el reality descubrieron todos los problemas que su relación tenía.

Pero, para sorpresa de todos, ambos consiguieron superar los obstáculos y las inseguridades para poder llegar a estar juntos. Su relación parecía ir viento en popa. Aunque, tantas idas y venidas acabaron desgastando su amor y finalmente ha llegado el momento de poner punto y final a su relación.

Así lo ha confirmado la propia Zoe en una entrevista exclusiva para Outdoor. "Es definitivo", ha confesado la televisiva, "Nunca más le voy a volver a ver con los ojos que le veía".

La que fuera participante de La isla de las tentaciones no ha podido evitar echarse a llorar al rememorar el tiempo que pasó junto a Josué: "Yo no tenía una casa, con él tenía un hogar". La influencer ha hablado emocionada de cómo fue el proceso de mudarse de la vivienda que compartía con su expareja y lo importante que ha sido su madre.

Así, ha explicado el proceso de la mudanza, cómo se dividieron los muebles y la decoración. Zoe ha confirmado que fue el joven quien compró la mayoría de los muebles, por lo que ella ha querido empezar de nuevo solo con los elementos fundamentales.

Por otra parte, ha querido destacar que quiere mantener una distancia con Josué. Por ello le ha bloqueado en todas las redes sociales, menos en Whatsapp, "por si ocurre algún problema": "Si le pasa cualquier cosa, la primera que va a estar ahí soy yo".

"He aguantado cosas muy fuertes que me llevo conmigo a la tumba", ha asegurado, aunque también ha aclarado que no le guarda rencor, aunque no le considere ni amigo. De esta manera, se acaba una era en la vida de la influencer: "Mi corazón ha dicho 'hasta aquí'".