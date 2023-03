AuronPlay regresa a Twitch tras los rumores de retiro y habla de su futuro: "Mi historia se vuelve a repetir"

Veinte días después de que comenzara la polémica de los tuits antiguos, AuronPlay ha vuelto a Twitch para participar en los Squid Games 2, la serie de Minecraft que él mismo había creado y de la que había decidido distanciarse.

Tras las últimas declaraciones del streamer y su pareja, Biyín, que volvió la semana pasada a los directos, todo apuntaba a que AuronPlay dejaba la plataforma indefinidamente. Sin embargo, ha dado la sorpresa este pasado martes volviendo a su perfil.

Según ha revelado el catalán, gracias al apoyo de todos sus compañeros por privado ha decidido, de momento, participar en la serie: "Perderme los Squid es darle victoria al odio y el odio nunca va a ganar".

Sin querer mencionar la polémica, ha querido asegurar que no ha sido la razón de su descanso. "Yo ya me iba a ir un tiempo antes de que sucediera todo", ha explicado: "Con los ESLAND entré en una espiral de toxidad y yo me quería ir ya antes de que estallara el mundo".

Ha asegurado que siente "abrumado" por el éxito que tiene en Twitch, ya que, últimamente, todo lo que decía "se miraba con lupa". "Me fui a Twitch porque mi canal de YouTube, donde tenía 20 millones de visitas por vídeo, era demasiada responsabilidad y me daba miedo", ha confesado.

Sin embargo, con la pandemia, poco menos de dos años después de abandonar YouTube, volvió a convertirse en el número uno de Twitch. "Mi historia vuelve a repetirse. Yo nunca he buscado ser el número uno, soy la ley del mínimo esfuerzo, pero vuelvo a estar en la misma situación: algo que nunca busqué y me ha vuelto a ocurrir", ha declarado.

"Me hace feliz, no quiero verlo como algo malo, pero abruma y últimamente todo lo que decía estaba mirado con lupa. Me agobié, y necesitaba un descanso. Pero aquí estamos de nuevo".

Un discurso con el que parece que los planes de retirada se han vuelto a alejar. AuronPlay solo ha aprendido una cosa de la polémica: no volver a usar Twitch para defenderse. "Es mejor subir un vídeo que no se pueda sacar de contexto", ha concluido.