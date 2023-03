La trayectoria de Vicky Martín Berrocal es una verdadera acumulación de éxitos. A sus 50 años, puede presumir de ser empresaria, diseñadora y, ahora, escritora. Así lo ha demostrado en su libro La felicidad ni tiene talla ni tiene edad.

Este miércoles, la socialité se ha sentado en el sofá del Club Social de El programa de Ana Rosa, donde ha comentado cómo ha conseguido encontrar la felicidad. "Me he dado cuenta de que, al final, hoy, después de 50 años, sé quién soy. Cuando volqué toda la información en el libro me di cuenta de que nunca me había parado a pensar de dónde vengo".

"Entendí que tenía un altavoz y que la mujer se identifica mucho conmigo y que solo creo que se ha visto esa parte de éxito de Vicky. Esa Vicky que se enfrenta a todo, que no tiene miedos... Pero sí tenía miedo. Hoy es cuando no tengo miedo, cuando hablo desde la libertad, que me da igual todo y estoy cansada de ver lo que veo", ha destacado la diseñadora.

"Me dedico a la mujer. Llevo 18 años vistiéndola, la desnudo en un probador y todavía no me he encontrado a una sola mujer que esté a gusto con su cuerpo. Hay mujeres que todas admiramos, las miras y me gustaría que se viesen como yo las veo. Yo he llorado por una talla 40 cuando me he mirado al espejo y también lo he hecho desde una talla 46, que la he llevado", ha apuntado Vicky Martín Berrocal.

"He hecho todas las dietas, desde que mi madre me daba el pecho, que yo creo que me lo daba desnatado. Lo he hecho todo, pero no por ser más feliz sino porque nos machacan con que hay ser perfectas. Pero hay que ser perfectas como mujeres, como madres, como esposas... Es una presión social. Cuando no tienes novio, tienes que tenerlo para ser completa, para sentirte completa. No necesitas un hombre para estar completa", ha agregado Berrocal.

"Con este libro, quiero que las mujeres entiendan que no podemos estar todo el día machacadas con el tema del peso. Que tenemos que ser felices, no perfectas y, aunque no tengo la herramienta, que se miren al espejo y se den cuenta de que la vida es otra cosa. Que no tengan miedo, que no pasa nada si fracasas en el amor", ha explicado la empresaria.

Respecto a su relación con Manuel Díaz, El Cordobés, la diseñadora ha comentado cómo surgió el amor: "Fue una mirada en una plaza de toros. Después nos vimos en el hotel porque mi padre me llevó a cenar y ahí fue cuando me pidió el número de teléfono y yo le di cinco números de teléfono de todas mis casas. Pensé 'este no se escapa'. Puse el mismo número cinco veces porque yo no tenía cinco casas".

"Mi padre era muy amigo de Manuel Benítez, eran íntimos. Cuando yo empiezo a salir con Manuel Díaz, él vino a pedirle permiso a mi padre para salir conmigo y eso le enamoró. Yo vivía mi historia de amor y mi padre quería a Manuel como a un hijo. Unos días antes de nuestra boda, mi padre habló con Manuel Benítez y yo lo conocí en mi casa de Linares. Yo no sabía que llegaba y vi a mi padre con Benítez y yo estaba hablando con Manuel Díaz por teléfono. Yo me atreví a decirle a Manuel Benítez que Manuel Díaz era su hijo", ha agregado Vicky Martín Berrocal que, además, ha recalcado que Benítez no negó que Díaz fuera su hijo.

"Él ha tenido que aguantar 54 años para que esto pase", ha añadido Vicky que, además, ha explicado que su hija ya conoce a su abuelo: "Quise llevarla. Hubo un momento que dije 'si esto no pasa, me encantaría que mi hija conociese a su abuelo'. Mi hija me dio una contestación con la que entendí quién es mi hija: 'Yo no pienso conocer a mi abuelo si mi abuelo no conoce a mi padre'".

"Mi mejor versión es ahora. Estoy muy en paz", ha recalcado la diseñadora que también ha apuntado que su bienestar tiene que ver con "haber volcado la información, rebobinar y no tener miedo, que es fundamental": "Cuando una mujer dice que quiere un vestido bonito para estar guapa... No. El mejor complemento es la actitud y quererte, aceptarte y gustarte tú a ti misma. Yo he llorado mucho porque ha habido momentos en los que he tenido que ir a una fiesta y me han dicho que pase por un showroom, llegar allí y que no hubiera talla para mí. He llorado y he dicho '¿y por qué para mí no?'".

"Ahí es cuando entendí que tenía que hacer tallas para todas las mujeres. Que no podía haber ni una mujer que entrara en mi tienda y se quedara sin vestirse. Yo llegué a romper un traje a una novia porque me dijo que no encontraba ninguno para ella. Lo importante era que saliera convencida de que era una más, que no tenía que tener complejos ni inseguridades. Tenemos una sola vida y hay que vivirla", ha sentenciado Vicky Martin Berrocal.