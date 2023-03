David Bisbal se emociona al recordar a su padre tras recibir el título de Hijo Predilecto de Almería: "No reconoce a la familia"  

Este 28 de febrero, David Bisbal fue reconocido como uno de los Hijos Predilectos de Almería, junto a la artista Lola Flores, en el teatro Maestranza de Sevilla. Un nombramiento que ha recibido gracias a los diferentes elogios que ha hecho el artista sobre su tierra natal a través de sus canciones.

Tras unas breves palabras de agradecimiento por el título recibido y después de enaltecer la ciudad andaluza, el almeriense hizo una emotiva alusión a su padre, quien no estaba presente en el evento debido a sus problemas de salud.

"Voy a dar mi vida entera porque siempre lo he hecho por mi tierra, Almería. Que no os quepa duda de que, sinceramente, eso será hasta mi muerte. ¡Qué viva siempre nuestra tierra!", fueron las primeras del intérprete de Ave maría, quien no esperaba recibir tal distinción y, mucho menos, que sucediera en tan poco tiempo.

¡@davidbisbal nombrado Hijo Predilecto de la Ciudad de Almería!



Enhorabuena, tú tierra te quiere ❤️ pic.twitter.com/A2Os8aUvZT — Diputación Almería (@dipalme_almeria) February 27, 2023

Su discurso tomó otro tono al dirigirse a su progenitor, el boxeador José Bisbal. Por primera vez, el tema versó sobre su estado de salud. Aunque la pareja de Rosanna Zanetti no ha querido entrar en detalles ni especificar la enfermedad que padece su padre, dejó entrever que posiblemente ha sido diagnosticado de alzhéimer.

"El primer agradecimiento probablemente sea para mi padre que, desgraciadamente, hace un tiempo que, aunque siga estando presente, ya no está. Está en otro mundo completamente diferente, en el cual ya no nos reconoce a ninguno", expresó con la voz entrecortada y con una tristeza visible en su rostro.

No obstante, el intérprete de Ajedrez ve una luz al final del túnel tras confesar que José Bisbal, al menos, identifica al amor de su vida, su madre María Ferre, a la que "ama con todo el corazón".

"Desde aquí quiero mandarle un fuerte abrazo a don José Bisbal Carrillo. Estoy seguro de que sabe que es algo bueno hacia su hijo, y eso me hace muy feliz, de verdad que sí", fueron las últimas palabras hacia su padre, quien, como deja ver, ha sido una persona muy importante en su vida.