Nuevo freno a Unidas Podemos por parte del PSOE. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha vuelto a rechazar la propuesta de topar los precios por parte del sector morado de la coalición. Esta vez, asegurando que es una medida que llevó a cabo el ultraderechista Viktor Orbán en Hungría, que tiene ahora una inflación del 49,6%. Asimismo, ha pedido paciencia para ver los efectos de la rebaja del IVA en algunos productos básicos de la cesta de la compra y ha insistido en que España está en "vísperas" de que las familias noten la bajada de los precios.

"El tope del precio de los alimentos es sorpresivo. Lo hizo Orbán y los precios subieron un 49%", ha lanzado Planas en el desayuno informativo organizado por Europa Press que ha protagonizado este miércoles. En su intervención, también ha señalado que "el mundo está lleno de ideas bienintencionadas", pero no tanto de "buenas ideas". Planas vuelve a deslizar así uno de los argumentos estrella del sector socialista del Ejecutivo para rechazar las propuestas de Unidas Podemos, ya sea el tope o la bonificación de un 15%. "Cualquier propuesta que se quiera poner encima de la mesa tiene que ser viable y esto significa que se tiene que poder aplicar", aseguró hace días la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La respuesta del titular de Agricultura llega después de que ayer el INE constatara un ligero repunte de la inflación de dos décimas en febrero, hasta registrar una tasa general del 6,1%. Se trata del segundo mes consecutivo de ascenso. La inflación subyacente -sin contar la energía y los alimentos no elaborados- se elevó hasta el 7,7%. Planas ha explicado que todavía "no conoce qué ha pasado en febrero" porque la referencia del Instituto Nacional de Estadística "es muy escueta". No obstante, el ministro ha defendido que las decisiones adoptadas por el Gobierno -sobre todo, la rebaja del IVA a algunos productos básicos de la cesta de la compra- "son correctas" aunque "seguirán evaluando escenarios" por si se han de tomar más medidas, como ampliar la reducción de ese tributo a la carne y al pescado.

En este sentido, el ministro de Agricultura ha asegurado que estamos "en vísperas" de que las familias noten un descenso de los precios, siempre y cuando "no se produzca ningún factor de volatilidad", como una ruptura del acuerdo de exportación de grano en el mar Negro. "Nos encontramos en una especie de meseta, donde hay oscilaciones arriba y abajo, pero hemos parado en enero una subida muy fuerte" de los precios, ha añadido.