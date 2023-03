Así es Coco, la hija de Courteney Cox y David Arquette: estudiante universitaria, cantante y con Jennifer Aniston como madrina

El mes de febrero no ha podido acabar mejor para Courteney Cox. La actriz de Friends recibió este lunes su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y lo ha hecho acompañada de su círculo más íntimo, en el que, además de sus compañeras y su marido, estaba su hija, Coco Arquette.

Precisamente a ella le dedicó un emotivo mensaje: "Gracias Coco, por recordarme cada día lo que soy. Quiero que sepas que brillas con luz propia. Te quiero mucho y estoy muy orgullosa de ti. Estoy orgullosa de ser tu madre".

Coco se ha convertido en la persona más importante para la intérprete desde el día en que recibió la noticia de su embarazo. Este ocurrió tras siete abortos espontáneos y por fin en junio de 2004, mientras estaba casada con David Arquette, nació su única hija.

La llegada de Coco fue una gran alegría para toda la familia por los duros momentos que habían tenido que vivir anteriormente. Sin embargo, tan solo seis años después, en 2013, la pareja decidió poner punto y final a su matrimonio. A pesar de ello, siempre se han mantenido con una buena relación.

A partir de ese instante, la pequeña se quedó en Los Ángeles con su madre, donde creció rodeada de algunas grandes estrellas del cine, como es el caso de Zac Efron. Además, durante una etapa, en su casa estuvo viviendo Ed Sheeran.

Ahijada de Jennifer Aniston

La gran amistad que se inició hace décadas entre Cox y Aniston en el rodaje de Friends hizo que la actriz de Scream eligiese a su compañera como la madrina de Coco. De esta manera, esa unión en la pequeña pantalla se ha materializado para siempre en sus vidas privadas y pueden decir que son parte de una misma familia.

Alma de artista

Coco está rodeada de artistas en su familia. Sus tíos paternos están también en el mundo de la interpretación y junto a ellos apareció en 2020 en No puedes matar a David Arquette, un programa que refleja el regreso del actor a la lucha libre.

Además, ha participado en un capítulo de Cougar Town y en la película Just before I go, en la que aparece cantando en uno de los temas de la banda sonora. Asimismo, además de formar parte de un videoclip de Monogen, ha mezclado su voz en las redes sociales con la de artistas como Ed Sheeran o Elton John.

Novata en la universidad

Coco, que cumplió los 18 años el pasado mes de junio, se encuentra haciendo su primer curso de unos estudios universitarios que su madre no ha querido revelar. Tan solo se sabe que está lejos de Los Ángeles por la emotiva despedida que le dedicó en un programa: "La echaré de menos. Pero es verdad que en casa ella suele estar en su cuarto o por ahí con sus amigos, así que no tendré el síndrome del nido vacío".