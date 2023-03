Jorge Drexler recuerda en 'Viajando con Chester' su gran momento en los Óscar: "Me molestó que no me preguntasen"

Jorge Drexler fue el segundo invitado de Viajando con Chester durante la emisión del martes. El cantautor era, además, un gran referente para Risto Mejide.

En 2005, Drexler fue nominado al Óscar por la canción Al otro lado del río: "Como no era lo suficientemente popular, no me dejaron cantarla durante la entrega de premios. Eligieron a Antonio Banderas".

Al autor no le molestó que fuese el actor quien interpretase la canción en directo: "Lo que me molestó fue que no me preguntasen". Llegó el momento de decir quién ganó el premio, y el Óscar fue para Jorge Drexler.

"Canté la canción a capela cuando recogí el premio", recordó. "No fue un acto de rebeldía, fue cantar. Yo no iba a protestar. Cuando te enfrentes a la adversidad, que sea con herramientas de la belleza", continuó.

Imágenes de Jorge Drexler cantando en los Óscar en 'Viajando con Chester'.

La trascendencia de la canción que compuso fue mayor de lo que se esperaba, ya que fue la primera canción original interpretada en español y laureada en los premios de la Academia.