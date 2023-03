Paul Burrell cuenta en 'Viajando con Chester' cómo el Carlos III de Inglaterra le pidió que mintiera a Lady Di

Paul Borrell, quien fue mayordomo de la reina Isabel II y de la princesa Diana de Gales, visitó el Chester de Risto Mejide para hablar de su experiencia y de la familia real británica.

El invitado abrió el programa declarando que conoce secretos de la familia real: "Sigo manteniendo los secretos. Le prometí a William y Harry que hay cosas de su madre que nunca contaré a nadie. Es mi obligación".

De esta forma, relató la anécdota del día que Carlos III le pidió que mintiera a Lady Di. "La princesa hablaba mucho conmigo, era muy amigable", principió. "Una noche me preguntó que dónde estaba Carlos y le dije que no podía decirlo, que no me pusiera en esa situación", continuó.

A la mañana siguiente, el entonces príncipe le dijo a Burrell que por qué le dijo a la princesa que estaba fuera: "Le dije que era porque era la verdad y me dijo que si no podía mentir".

"¿Me está pidiendo que mienta?", le preguntó Paul a Carlos. La respuesta del monarca fue dura: "Tú harás lo que yo te pida. Voy a ser el rey de Inglaterra". Después de aquello, perdió los nervios y. más tarde, tuvo que disculparse con el trabajador.

Vaya fantasía el #ChesterBurrell #viajandoconchester con que cariño y respeto habla de Diana de Gales y que manera de soltar verdades sobre la familia real Británica 👌 — Sandra🦁 (@samttez) February 28, 2023

"Yo solo pensé que él iba a ser el rey", respondió a Risto cuando este le preguntó por su reacción. "Tiene mucho temperamento y nadie le ha dicho nunca que no, excepto Diana. Por eso fueron mal las cosas", confesó él.