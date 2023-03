Vanesa, en 'First Dates': "Lo que debe de tener un hombre para enamorarme es dinero"

"Me encanta que un hombre me trate bien, obvio, a quién no. Pero soy algo exagerada en ese tema porque quiero que me traten como una reina, que me tengan contenta, que me den regalos...", afirmó Vanesa en su presentación en First Dates este martes.

"Todavía no lo he encontrado, pero sé que lo haré", añadió la colombiana antes de saludar a Elsa Anka. "No quiero salir con más latinos porque me ha ido mal. Son muy generosos, pero también son infieles", comentó.

La comensal le contó a la presentadora que "tuve un desamor en mi país y como mi hermana se casó con un español, yo también quiero porque son muy fieles, cariñosos... aunque algunos son muy tacaños".

Vanesa y Elsa Anka, en 'First Dates'. MEDIASET

"¿Qué tiene que tener un hombre para que te conquiste?", quiso saber Anka. Entre risas y sin dudarlo, Vanesa le contestó: "Dinero", aunque inmediatamente rectificó y añadió que "eso era antes, ahora no soy tan materialista".

Su cita fue Abel, pero nada más verle, Vanesa le hizo gestos a Matías Roure, el barman del local de Cuatro, de que no le gustaba nada: "Tiene pinta de colombiano", le dijo la comensal.

"No sé cómo él puede pretender salir conmigo. No es que yo me crea mucho, pero bueno...", comentó la colombiana sobre su pareja de la noche.

Abel y Vanesa, en 'First Dates'. MEDIASET

Ambos pasaron la mesa para así poder charlar y conocerse un poco más, pero las reticencias iniciales de Vanesa continuaron durante la velada y duraron hasta el final.

Por muchas cosas que le contara Abel, no había nada que lograse conquistar a la colombiana: "No me gusta ni su ropa ni su dentadura, estoy segura de que tiene un puente, parece que lleva una caja de dientes", comentó Vanesa.

Al final, Abel no quiso tener una segunda cita con la colombiana porque "ha habido cosas en las que no hemos encajado como esperaba y no me han gustado".

Ella, visiblemente ofendida por ser rechazada, tampoco quiso volver a quedar y lo argumentó diciendo que "no es el tipo de hombre que a mí me gusta".