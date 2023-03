Paul Burrell charló largo y tendido sobre el príncipe Harry durante la entrevista con Risto Mejide en Viajando con Chester. El invitado trabajó durante 21 años para la familia real británica como mayordomo de la reina Isabel II y, más tarde, de Diana de Gales.

Risto quiso saber si los hermanos le eran leales: "Espero que sí. La reina lo fue". Más tarde, el presentador hizo hincapié en conocer la situación de Harry. "Siempre ha sido un rebelde. Era el terror del palacio", comentó Burrell.

"Siempre le decían que su hermano sería rey. Le daban tres salchichas a William porque tenía que tener cuerpo de rey, y a él le daban dos", alegó para conocer la situación de desigualdad entre ambos. "Harry quería vivir tranquilo, pero cambió cuando llegó el libro", continuó.

El príncipe Harry todavía recuerda esas tres salchichas…

El extrabajador de la familia real no entendió el cambio del joven: "De pronto invitó al mundo entero a entrar a su casa y a conocer secretos de su familia. Ha cruzado la línea de la lealtad a la comercialización".

Mejide, quien leyó el libro, Spare, quiso que se supiera que Paul salía en él. "No dice mi nombre, pero salgo. Me acusó de aprovecharme de la muerte de su madre para hacer dinero", respondió Borrell. "Yo era el único que le mimaba de pequeño. Ha sido cruel", continuó dolido.

Paul Borrell sigue defendiendo el nombre de Lady Di: "Le dije a sus hijos que lo haría hasta que me muera. Yo era quien vivió el día a día con ella, no sus hijos". Pese a todo, opinó que "la fractura entre los hermanos es tan grande que no creo que se pueda superar".